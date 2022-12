Három tucat 2023-as fellépő nevét jelentette be a Sziget: korunk egyik legnagyobb sztárja, az Oscar-, Golden Globe-, és sokszoros Grammy-díjas Billie Eilish lép fel jövőre a fesztivál nagyszínpadán.

Fotó: Marius Becker/dpa Picture-Alliance via AFP

A most bejelentett nevek közül a Magyarországon most először látható Billie-n túl friss dalokkal visszatérő David Guetta és a Florence + the Machine, is fellép a nagyszínpadon miután megjelentette a kritikusok által is elismert Dance Fever című albumát és szintén idén rukkolt elő új anyaggal a Foals.

Rengeteg új zenével érkezik az Imagine Dragons és sokak örömére pótolja a tavaly betegség miatt lemondott első hazai fellépését Sam Fender. A Szigetet is érinti majd a One Direction zenekar feloszlása után szólókarrierbe kezdett énekes, Niall Horan első fesztiválturnéja. Az elektronikus szcéna aktuális sztárjai közül a Szigetre várjuk a Major Lazert (is) alapító Diplot vagy itt lesz Jamie xx, de érkezik majd a német elektronikus zene ikonikus alakja, Sven Väth is. És bizonyára felfigyel majd a Sziget közönsége, mint ahogy felfigyelt rá a hiphop-R&B szcéna kanadai szupersztárja, Drake is, a szváziföldi származású Uncle Waffles-re, aki a szupertrendi, dél-afrikából induló, de már az európai klubokban hódító Amapiano egyik feltörekvő csillaga.