Megjelent a madárinfluenza a Noé Állatotthon Alapítvány telepén, így a hatósági előírásoknak megfelelően minden madarat el kellett altatni. Az Állatotthon a Facebook-oldalán jelentette be, hogy múlt héten pénteken a még életben lévő 180 madarukat is elaltatták. Az otthon jelenleg zárlat alatt van, kedden lesz az első hatósági fertőtlenítés.

A képen a Noé Állatotthon telephelye látható az állatok elaltatása után.

Fotó: Noé Állatotthon Alapítvány / Facebook

A Facebook-poszt szerint az elaltatott állatok között voltak tyúkfélék, kacsák, némakacsák, libák, pávák, varjak és galambfélék. Az otthon közölte, hogy az eutanáziát a saját állatorvoscsapatuk végezte T61 injekcióval.

Az nagyon sokat jelentett nekünk, hogy olyanok csinálták, akik tudják és maguk is úgy érzik, hogy hitünk szerint mennyire fontosak voltak ezek az utolsó pillanatok az állatainknak. És amennyire ebben a borzasztó helyzetben lehetett, óvva, szelíden kezelték Őket. Mindenki T61 injekciót kapott a mellizmába, és addig simogattuk őket, amíg elmentek

– olvasható az otthon közleményében.

A hatósági előírások szigorúan meghatározzák a protokollt arra az esetre, ha a madárinfluenza megjelenik egy állatállományban. Az otthon közölte, hogy a betegséget valószínűleg egy vadon élő madár hurcolta be a telephelyükre, ezt követőn pedig futótűzként terjedt szét az állatok között. Sok madarat a betegség vitt el.

A madarak kiirtását 11 papagáj kerülte el eddig.

Az otthon közleményében az áll, hogy a papagájokat a többi állattól elkülönítve tartják egy teljesen zárt üvegtérben, így első körben őket nem érinthette a madárinfluenza. Ennek ellenére mintát vettek ezektől az állatoktól is, az eredményekre még várni kell. Mivel a madárinfluenzát a sertések is terjesztik, az otthon udvarán élő 52 két disznótól is mintát vettek.