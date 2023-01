Ki kell irtani a legnagyobb hazai állatotthon összes madarát

Megjelent a madárinfluenza a Noé Állatotthonban, emiatt el kell altatni az összes gondozott madarukat – az állatotthon Facebook oldalán tudatta a hírt. A közlemény szerint a betegséget egy vadon élő madár hurcolhatta be az otthonba. Azt is közölték, hogy a gondozott sertéseket is meg kell vizsgálni, mivel ezek az állatok is képesek terjeszteni a madárinfluenzát.

2 órája | Szerző: P. A. R.

Madárinfluenza támadta meg a Noé Állatotthont – közölte a Noé Facebook oldalán. A járványügyi előírásoknak megfelelően a telepen az összes madarat el kell altatni, és a disznók sincsenek biztonságban. A Noé gondozásában élő állatok közül a disznók képesek még terjeszteni a betegséget. Fotó: Szabó Miklós/MW (archív) A közlemény szerint a madárinfluenzát egy vadon élő madár hurcolta be a telephelyre. A madárállomány már nem menthető, viszont a sertések vizsgálata még tart. A fenti hivatalos rész lefordítva azt jelenti, hogy az összes mentett, meggyógyított, felnevelt, név szerint ismert madarunkat elfogják altatni és a disznóinkért még aggódhatunk – olvasható a Facebook posztban. Az állatotthon azt is közölte, hogy a következő napokban, legalább keddig mindenképpen zárva tartanak. Látogatókat, örökbefogadóka és önkénteseket sem fogadnak. A gazdasági területeket a járványügyi hatóság határozatáig tartják zárva. Egyre nagyobb gondot okoz a madárinfluenza Több mint kétszázezer csirkét kell megsemmisíteni egy cseh farmon, Dániában ötvenezer szárnyas levágását rendelték el. A közleményben a gondozók azt is leírták, hogy kérik a követőiket, hogy ne buzdítsanak semmit a járványügyi szabályok megszegésére. Mint írták, a szenvedő madarak érdekében és a többi állat védelmi miatt muszáj elaltatni a madarakat. Köszönjük, ha következő napokban gondoltok azokra a védenceinkre akiket el kell most engedjünk! Mi most elnémulunk kicsit, valahogy túléljük a következő napokat és megpróbálunk talpra állni – írta a Noé Állatotthon. Madárinfluenzával fertőződött meg egy kislány Egy kilencéves kislányra átterjedt a madárinfluenza. Cotopaxi és Bolívar tartományban több százezer madarat öltek meg, hogy megakadályozzák a járvány terjedését.

