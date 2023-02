Változékony, időnként szeles, de alapvetően enyhe idő lesz a jövő héten, több helyen 15 Celsius-fok fölötti csúcshőmérsékletek is előfordulhatnak és kisebb esők, záporok is lehetnek. A hét elején még többfelé kisüthet a nap, de a hét végén már inkább erősen felhős időre kell számítani és megszűnnek az éjszakai fagyok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az MTI-hez vasárnap eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn melegfronti felhőzet vonul nyugatról kelet felé, ami miatt a nap első felében még többnyire közepesen és erősen felhős lesz az ég, de időszakosan be is borulhat. Főként északon, északnyugaton lehet helyenként eső. Délután előbb a Dunántúlon, később keletebbre is csökken, vékonyodik a felhőzet, ekkor már csak elvétve lehet csapadék. A nyugati, délnyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de északkeleten és a Tiszántúlon néhol 8, 9 fok is előfordulhat.

Kedden a délnyugati részeken többnyire derült lesz az ég, míg északkelet felé haladva felhőátvonulások várhatók általában többórás napsütéssel. Számottevő csapadék nem lesz. Sokfelé megerősödik a nyugati, északnyugati szél. Hajnalban mínusz 1, plusz 7, kora délután 11, 17 fokra számíthatunk.

Szerdán hajnalban pára-, ködfoltok lehetnek. Napközben az ország északkeleti harmadában erősen felhős idő valószínű, míg délnyugaton eleinte túlnyomóan derült lesz az ég, majd nyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet. Az északkeleti harmadban kisebb eső, zápor előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali mínusz 1, plusz 5 fokról 8 és 15 fok közé melegszik a levegő.

Csütörtökön erősen felhős idő valószínű, de az ország délkeleti felén szakadozottabb is lehet a felhőzet. Elszórtan - elsősorban a Dunántúlon - eleredhet az eső, zápor. A keleti szelet több helyen élénk lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul, a csúcsérték 7 és 14 fok között valószínű.

Pénteken erősen felhős időre kell számítani, szórványosan előfordulhat eső, zápor. Többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. A hajnali 0, plusz 7 fokról 7 és 16 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, északkeleten lesz a hűvösebb idő.

Szombaton erősen felhős idő valószínű. Szórványosan előfordulhat eső, zápor. A délnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 1 és 6, a maximum 9 és 16 fok között valószínű, délnyugaton mérhetik a magasabb értékeket.

Vasárnap közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Elszórtan előfordulhat eső, zápor. A délnyugati, déli, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban mínusz 1, plusz 6, kora délután 6, 16 fok valószínű, az északi, északnyugati részeken lesz a hidegebb, míg délkeleten enyhébb az idő.