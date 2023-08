Jövő év elejére csúszik az idei Emmy-díjátadó a színészsztrájkok miatt a díjakat odaítélő akadémia és az eseményt közvetítő Fox csatorna döntése nyomán.

Fotó: Shutterstock

A 75. Emmy-díjátadó új időpontjaként 2024. január 15-ét jelölték ki a szervezők, a ceremónia helyi idő szerint este nyolckor kezdődik majd, hazánkban ez már péntek hajnali kettő órát jelent majd.

A ceremónia ezzel az amerikai nemzeti ünneppel, a Martin Luther King nappal egybe esik majd.

A januári időpont mellett korábban a Fox csatorna érvelt, míg a díjakat odaítélő televíziós akadémia inkább a novembert támogatta volna, lévén a végleges időpont a díjátadószezon közepén található – a Golden Globe átadója például január 7-én kerül majd megrendezésre.

A Primetime Emmy-díjakról döntő szavazást augusztus 17. és 28. között, az előre bejelentett menetrendnek megfelelően rendezik meg – erősítette meg a televíziós akadémia.

Az Emmy-jelöléseket július 12-én, alig két nappal a SAG-AFTRA-sztrájk kezdete előtt hozták nyilvánosságra. A legtöbb, 27 jelölést az Utódlás című sorozat kapta, amelyet a The Last of Us követ 24 jelöléssel és a Fehér Lótusz 23-mal.