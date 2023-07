A 75. Emmy-díj szervezői bejelentették, hogy a hollywoodi színészsztrájk miatt elhalasztják az eredetileg szeptember 18-ra tervezett díjátadó ceremóniát – számolt be róla pénteken a Variety.

Fotó: Valerie Macon

A szaklap emlékeztetett, hogy utoljára 2001-ben kellett elhalasztani az amerikai televíziós akadémia díjainak átadását, akkor a szeptember 11-i terrortámadás miatt novemberben rendezték meg a gálát.

A 75. Emmy-díjátadó új időpontját egyelőre nem határozták meg, a Variety szerint legkorábban augusztus elején jelentik majd be, de a lap úgy értesült, hogy a műsort közvetítő Fox televízió 2024 januárját tartaná megfelelő időpontnak, míg a díjakat odaítélő televíziós akadémia inkább a novembert.

Mivel a forgatókönyvírók céhe (WGA) és a színészek céhe (SAG-AFTRA) által kezdett sztrájkok vége egyelőre nem látszik, a januári Emmy-gála biztonságosabb megoldás lenne.

Januárban viszont az Emmy-díjátadó épp a filmes díjszezon közepére érkezne.

Az ágazat többi résztvevőjéhez hasonlóan mi is reméljük, hogy a jelenlegi céhtárgyalásokon idejében születik minden fél számára méltányos megoldás

– hangsúlyozta múlt heti közleményében a televíziós akadémia, hozzátéve, hogy minden tudomásukra jutó új információt megosztanak.

A Primetime Emmy-díjakról döntő szavazást augusztus 17. és 28. között, az előre bejelentett menetrendnek megfelelően rendezik meg – erősítette meg a televíziós akadémia.

Az Emmy-jelöléseket július 12-én, alig két nappal a SAG-AFTRA-sztrájk kezdete előtt hozták nyilvánosságra. A legtöbb, 27 jelölést az Utódlás című sorozat kapta, amelyet a The Last of Us követ 24 jelöléssel és a Fehér Lótusz 23-mal.

Csökkenhet a magyar GDP a hollywoodi sztrájk miatt Az álomgyár leállása azzal is jár, hogy nem jönnek Magyarországra forgatni a nagy amerikai stúdiók.

Borítókép forrása: Shutterstock