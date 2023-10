Közel háromszázmillió forintért árulja diósdi álomotthonát Sebestyén Balázs. A rádiós tizennégy évvel ezelőtt, akkori áron százmillió forintért vette meg a négyszobás, kétszintes, 360 négyzetméteres, medencés luxusházat, akkoriban, amikor a nagyobbik fia, Benett született – közölte a Blikk.

Az ingatlanhirdetést olvasónk vette észre, aki azt mondta, felismerte a rádiós otthonát. Az oldalon közzétett fotók alapján valóban ráismerni Balázsék otthonára, hiszen meghitt családi képek díszítik a falakat, illetve felesége, Viki is posztolt korábban egy-egy olyan helyről, amely felismerhető a hirdetés fotóin is. Az internetről bárki számára elérhető tulajdoni lap szerint a diósdi ingatlan egyedül Balázs nevén van, egy korábbi bejegyzés szerint hitel is lehet még rajta.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy Zámbó Jimmy egykori angyali-szigeti nyaralója az elmúlt harminc nap leglátogatottabb magyarországi ingatlanhirdetése. A sztáringatlanok toplistájának élén állók, az ingatlanpiaci sztárok közös nevezője, hogy mind jó helyen és jó áron kínált vételi lehetőség. A sztárok lakóhelyei sok tízezer érdeklődőt vonzanak, Gáspár Győző salgótarjáni házától néhány éve szó szerint felrobbant a legnagyobb hazai ingatlanhirdetési oldal.