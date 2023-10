Egy ötvenmilliós angyali-szigeti faház vezeti közel százezres kattintással az elmúlt 30 nap leglátogatottabb ingatlanjainak toplistáját, amelyet a Világgazdaság számára állított össze az ingatlan.com.

Első ránézésre aligha érthető, miért került ez a nyaraló a látogatottsági toplista élére.

Fotó: ingatlan.com

A legnagyobb magyarországi ingatlanhirdetési felületen bárki számára elérhető hirdetésből érdekes módon nem derül ki, hogy Zámbó Jimmy ráckevei, pontosabban angyali-szigeti nyaralójáról van szó, de a látogatók pillanatok alatt összekapcsolják az információkat, a tragikus sorsú sztár kedvenc búvóhelyét, a csak csónakkal megközelíthető házzal is ez történt. Az eladó fotók nélkül, de a korábbi sztártulajdonost nevesítve feltette az ingatlan.com-ra, majd a fotókra is kíváncsi tömegek ingatlanonkénti csoportosított nézetben könnyen megtalálták ugyanannak a nyaralónak a másik hirdetését is, amit azonnal felkapott a sajtó. Innentől kezdve már sejthető, mit történt,

körülbelül százezren jutottak be utólag, igaz csak virtuálisan Jimmy angyali-szigeti menedékébe.

Névvel és név nélkül is megfordulnak a hirdetők között a sztárok, művészek, politikusok, és több-kevésbé ismert celebek és influenszerek hirdetései. Van, aki kifejezetten szereti, ha tudják, az ő otthonáról van szó, mások, és ez a többség, inkább névtelenül tereli eladósorba ingatlanát.

Lagzi Lajcsi kastélya már nincs eladósorban, újra kellett írni az eladó luxusingatlanok toplistáját Laposabb lett a magyar luxusingatlanpiac teteje, a tavasszal még listavezető, több mint hatmilliárd forintért hirdetett Andrássy úti Tildy Palota, és Lagzi Lajcsi 4,9 milliárd forintért kínált mocsai kastélya is valószínűleg gazdára talált időközben. Vagy bérbe adták. Mindenesetre az egykori hirdetések helye üres, illetve arról szól, hogy a topáras ingatlanokra most nem keresnek vevőt. Friss összeállításunkból kiderül, hogy melyek és mennyibe kerülnek a legdrágább eladó házak és lakások ma a magyar piacon.

Érthető mindkét magatartás, előbbi nagyobb reklámértéket, több potenciális érdeklődőt remél, utóbbi viszont az élethelyzet változásából fakadó lépést szeretné civilként menedzselni

– derül ki Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének szavaiból.

Érdekesség, hogy néhány éve, amikor Gáspár Győző meghirdette a televízióműsorból ismert salgótarjáni házát, az hirtelen

olyan kiugró látogatószámot hozott, amit elsőre terheléses támadásnak vagy valamilyen műszaki hibának véltek az ingatlan.com üzemeltetői.

Ma is látszik, ha különleges hirdetés kerül fel az oldalra, de a leglátogatottabb ingatlanhirdetések toplistájának további helyezettjei, a Zámbó Jimmy után szereplők mindegyike – úgymond – civil hirdetés.

A toplista második helyén egy balatonakali 7 szobás 151 négyzetméteres családi ház szerepel, amelyet 156 millióért árusítanak. A vizsgált időszakban a harmadik leglátogatottabb egy felújított, 2+1 félszobás, zuglói lakás volt, aminek 72 négyzetméteres alapterületéhez, elrendezéséhez és állapotához mérten vélhetően remek ár volt a 71,9 millió forintos irányár, mert mindössze két hónap alatt elkelt, a hirdetés már nem elérhető.

Ezüstérmes az aktuális listán ez a balatoni nyaraló.

Fotó: ingatlan.com

A leglátogatottabb ingatlanként a lista élére kerülni azonban még nem jelent gyors és biztos sikert, de a statisztikákból kiderül, hogy még a legnehezebb lakáspiaci helyzetben is sikeresen lehet értékesíteni a jó ár-érték arányú lakásokat és házakat. Egy belvárosi kiadó kis lakás, amit 130 ezer forintért hirdettek, órák alatt lekerült a napokban az oldalról, de ugyanez a helyzet a 30 millió körül kínált, jó helyen lévő, jó állapotú lakásokkal is.

Ez a zuglói lakás szerepelt a harmadik leglátogatottabb hirdetésben, a napokban már el is kelt.

Fotó: ingatlan.com

A leglátogatottabb ingatlanok toplistáján mindenesetre érdemes a dobogóról leszorultakat is megvizsgálni, hogy mitől lehetnek az átlagnál népszerűbbek. A negyedik helyezett például egy 5 szobás 184 négyzetméteres, újszerű állapotú, napelemes rendszerrel rendelkező szigetszentmiklósi családi ház, amit kategóriájában jó áron, mindössze 122 millió forintért kínálnak megvételre.

Ötszobás ház napelemekkel a fővárosi agglomerációban – fel is figyeltek rá az érdeklődők.

Fotó: ingatlan.com

A lista ötödik helyén az őszi forgalomélénkülés, a csokos vevők számára lehet ideális célpont, ez magyarázhatja az általa generált kiemelkedő forgalmat.

A pomázi erdőszéli 128 négyzetméteres új építésű, 5 szobás családi házat eredetileg 110 millióért kínálta a beruházó, de szeptember végéig 103,9 millióra mérsékelte az árat.

Erdő mellett jó lesz lakni, a csokos érdeklődők máris rátaláltak erre az új épületre.

Fotó: ingatlan.com

Hatodik helyezett egy budapesti, III. kerületi felújított 125 négyzetméteres 4 szobás lakás, ami egy utcára a Dunától 159,9 millió forintért keresi új tulajdonosát.

Igazi különlegesség, egy felújított parasztház került a lista hetedik helyére. A patinás épület a Tolna megyei Cikón egyméretes, 1726 négyzetméteres telken áll, a több mint 200 négyzetméteres 3 szobás felújított ingatlan 65 millió forintért eladó.