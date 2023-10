Ezek a legújabb plasztikai sebészeti trendek: hasból a fenékbe, arcból az állba vándorol a zsír

Hogy áll a BBL (azaz a brazilian buttlift, vagyis a fenékfeltöltés) trendje, amit azok tettek népszerűvé, akik Kardashianék és JLo idomait irigyelték el?

Egyrészt, ha a nemzetközi vonalat nézzük, a plasztikai sebészetben már cél az invazív, azaz a szúró, vágó beavatkozások minimalizálása. Persze, vannak olyan műtétek, amelyeket továbbra sem lehet vágás vagy heg nélkül megúszni – például azoknál, akik jelentős súlyt vesztettek rövid idő alatt, náluk a keletkezett bőrfelesleget nem tudjuk szálbehúzással vagy lézerrel eltüntetni. A másik trend, hogy idegen anyag helyett próbáljuk meg a paciens saját anyagát felhasználni, ez történik a BBL beavatkozás során is. Ennek előnye, hogy nem kell félni a kilökődéstől, kisebb a felülfertőződés kockázata. A zsírsejtek azért kerültek a figyelem középpontjába, mert tartalmaznak olyan őssejteket, amelyek az egyedfejlődés során bármilyen sejtté képesek alakulni. Emiatt a saját zsírral történő munkának nagy szerepe lett a hegek szépítésében, a volumenpótlásban, az emlőaszimmetriák terén. Ha leszívjuk a zsírt a hasról, a combról, a bricseszről, a derékről, és beültetjük a mell, a fenék vagy az arc területére, az átültetés után is megmarad a növekedési képessége. Ahonnan leszívtuk, oda nem fog hízni az illető, ahova befecskendeztük, azt a területet viszont szelektíven formálhatjuk tovább.

Kim Kardashian öltözéke nem sok mindent bíz a fantáziára.

Fotó: Northfoto

A hírek arról is szóltak, hogy életveszélyes ez a fajta töltés – ebből mi az igazság?

A BBL pont azért kiemelt rizikójú, mert a fenéktöltés során nagy erek mellett dolgozunk, és ha esetleg érbe töltjük a saját zsírt, akkor komolyabb szövődmény fordulhat elő, például zsírembólia, amelynek akár halálos következménye is lehet. Ez sajnos bármilyen töltéses eljárás során megtörténhet, sőt, akár egy fogászati beavatkozásnak is lehet fatális kimenetele, de nagyobbat szól a sajtóban, ha egy plasztikai műtét alatt következik be drámai fordulat. Az mindenképp kiemelten fontos, hogy megfelelőlen felkészült plasztikai sebész végezze a beavatkozást. Alapvetően – ha betartjuk a protokoll szabályait – ez egy kellően biztonságos eljárás, és innentől

már csak a fantázia szab határt annak, hogy például milyen trend szerint formázzunk egy feneket.

Valóban léteznek zugsebészek, akik a piaci ár alatt végeznek műtéteket?

Több olyan esetet kapott fel a média, amelyekből az derült ki, hogy orvosi végzettség nélkül plasztikai sebésznek adta ki magát valaki. Léteznek az úgynevezett esztétikai orvosok is, külföldön ennek a címnek a megszerzéséhez már elvégezhető egy rövidített képzés, de itthon nincs ilyen szakvizsga. Mivel a képzés valóban rövid, egyszerűen nem adhat megfelelően alapos felkészültséget. Ráadásul, miután nem tisztázott, hogy pontosan milyen beavatkozásokat végezhetnek ezzel a végzettséggel, vannak, akik a szürke zóna adta kérdőjeleket kihasználják.

Jennifer Lopez elképesztő munkát tesz bele abba, hogy ötven fölött így néz ki, ez nem pusztán plasztika.

Fotó: Getty Images

Egy másik új trend a bukkális zsír eltávolítása az arcról – ez mit jelent pontosan?

A bukkális zsír a száj és a rágásban részt vevő arcizmok között helyezkedik el. Ha valakinek oda rakódik le a zsír, püffedtebbnek hathat az arca, vagy ha nagyobb súlyt adott le, de az arcán makacsul tartja magát, akkor választja ennek műtéti eltávolítását. A zsírszívás igazából arra való, hogy azokról a területekről is eltűnjenek vagy formálódjanak a zsírpárnák, amelyeket életmóddal vagy sporttal már nem tudunk befolyásolni. A bukkális zsír eltávolítása során

a szájüregen belüli metszéssel, az izmok közül szívjuk le a többletzsírt, ami egy vékonyabb, modellszerű megjelenést kölcsönözhet.

Ezzel együtt gyakran választják az állcsúcstöltést, ami szintén a saját zsír felhasználásával működhet, mert a középarcból leszívott zsírt az állcsúcson hasznosíthatjuk. Ez a tokazsíreltávolítás esetén is megoldható, onnan is visszatölthető az állra a zsír.

Egy lunchtime beavatkozás ebéd helyett?

Fotó: Shutterstock

Milyen veszélyeket rejt az, ha valaki csak azért végezteti el magán ezeket az átalakításokat, mert a sovány arc a divat, de ha öt év múlva a kerek pofi a trend, akkor megint plasztikai sebészhez fordul?

Ennek mérlegelése a szakember feladata. Az esztétikai sebészetben a paciens felállít egy vágyott állapotot. A sebész az, aki erre azt mondja, hogy (a) szakmailag egyetért, elvégzi a beavatkozást, (b) nem ért egyet, nem indokolt, nem végzi el, (c) nem indokolt, nem végzi el, és kéri a pacienst, hogy ne is hagyja, hogy más orvos elvégezze. Az alanynak az összes információval rendelkeznie kell ahhoz, hogy meghozza a döntését, belevág-e a műtétbe. A sebész felelőssége pedig arra is kiterjed, hogy felmérje, más jellegű szakemberre, akár pszichés segítségre van-e szüksége. Komplex a kérdéskör, ez nem olyan, hogy „befestettem” a hajam, mert akármit nem „csináltathatok” meg magamon. Persze, bármilyen szakmában találhatunk olyat, aki megcsinálja azt, amire előtte már tíz szakember nemet mondott.

Bella Hadid alkata most a legvágyottabb testforma.

Fotó: Shutterstock

Ahogy a legtöbb embernek van ügyvédje, fogorvosa, már van plasztikai sebésze is – ennyire elterjedtek ezek a beavatkozások?

Miután a nem invazív beavatkozások egyre népszerűbbek, igen. Az úgynevezett lunchtime kezeléseket már itthon is jelentős számban végzik, ezek tényleg ebédidőben elvégezhetőek, mert nyilván nem járnak vágással, hanem mondjuk egy hámlasztásról, pigmentfolt vagy az apró ráncok halványításáról lehet szó. A plasztikai beavatkozások elfogadottsága is sokat változott az évek során, és ha ettől jobbá tehető valakinek a közérzete, az életminősége, orvosilag is támogatott, akkor arra jóval többen vállalkoznak, mint a korábbi generációk esetében.

A plasztikai sebészet már nem a gazdagok kiváltsága,

hiszen több beavatkozás elérhető tb-finanszírozott formában is – ez a harmadik oka, amiért nagyobb számban veszik igénybe a paciensek. Tovább élünk, jobb fizikai állapotban, és ehhez szeretnénk a megfelelő külsőt is társítani.

A legidősebb női betegem 83 éves volt, és egy emlőplasztikát végeztünk rajta,

özvegyként újra egymásra találtak a gimnáziumi szerelmével. A legidősebb férfi betegemet pedig 104 évesen operáltam, nála a felsőszemhéj csüngését orvosoltuk, ami a látásban zavarta, szemészetileg is javasolt volt.

Lily-Rose Depp arcát is sokan szeretnék a tükörben látni.

Fotó: Getty Images

Melyek ma a leggyakoribb plasztikai sebészeti beavatkozások nőknél és férfiaknál?

Rengeteg kategória létezik, de ha kettőt mondhatok, akkor a botox és hialuronsavas kezelések extrém népszerűek, mert szinte azonnal látszik az eredmény, míg egy műtéti beavatkozás kifutásához fél-egy év is szükséges. Általánosságban a hölgyek körében vezet az emlő- és az orrplasztika. Az uraknál pedig a különböző zsírszívásos beavatkozások, például a női emlő kialakulásának megszüntetése, amely egy igen komplex műtét, mert járhat a helyi mirigyállomány eltávolításával, a bőr feszesítésével, és környéki zsírszívással is.