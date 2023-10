Elhunyt a The Isley Brothers alapító tagja, Rudolph Isley, a zenész 84 éves volt – jelentette be családja. A formáció leginkább az olyan slágereiről lett ismert, mint a Twist And Shout vagy a Summer Breeze.

Ernie Isley és Ronald Isley

Fotó: AFP

Ronald Isley nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy:

Nincsenek szavak, hogy kifejezzem az érzéseimet és a bátyám iránti szeretetemet. A családunknak hiányozni fog, de tudom, hogy már jobb helyen van.

A Sky News cikke szerint Isley 1939-ben született az ohiói Cincinnatiben, és pályafutását templomi énekesként kezdte el testvéreivel, Ronalddal és O’Kellyvel. Még tinédzser volt, amikor a csoport az 1950-es években hírnevet szerezett magának a Shout című számukkal, amelyet eredetileg gospelszámnak szántak, az 1960-as évek elején a The Isley Brother kiadta a Twist And Shout című számot – a The Beatles közkedvelt szerzeményét újragondolták, amelyet az r’n’b-zenekar debütáló albumában záródalaként használtak fel.

A banda további közkedvelt számai között szerepel még a This Old Heart Of Mine (Is Weak For You) és az It’s Your Thing is, az utóbbiért az együttes Grammy-díjat kapott. A trióhoz az 1970-es években Ernest és Marvin csatlakozott, így a csapat még nagyobb sikert aratott olyan albumokkal, mint a The Heat Is On és a Go For Your Guns. Rudolph Isley ezután 1989-ben, három évvel testvére, O’Kelly halála után távozott a csapatból, és keresztény lelkész lett. Azonban testvéreivel együtt 1992-ben bekerült a Rock And Roll Hírességek Csarnokába, 2004-ben BET-díjjal is kitüntették őket.