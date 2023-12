Több mint három órán keresztül záporoztak a licitek a Virág Judit Galéria 74. téli aukcióján a telt házas Budapest Kongresszusi Központban, ahol Tihanyi Lajos váratlanul felbukkant remekművét 130 millió forintért vásárolták meg, míg Gulácsy Lajos sejtelmes festménye egészen 140 millió forintig menetelt. Gazdára találtak még többek között Vaszary János, Czóbel Béla, Czigány Dezső és Mednyánszky László alkotásai is, míg egy Zsolnay óriásváza 28 millió forintot ért. A licitek nem csak a helyszínről, de online formában is tömegével futottak be.

Vaszary János: Tóvárosi tájkép, Tata

Az este fénypontja Tihanyi Lajos száz éve nem látott remekműve volt, amely egy magyar család tulajdonában vészelte át az elmúlt évtizedeket, majd bukkant fel a műkincspiacon, a puszta létezésével is megdöbbentve a szakértőket. A Tájkép Margit híddal című festmény az aukción

130 millió forintért talált új tulajdonosra.

A festmény Budapest történetének egyik legdrágább és leglátványosabb magánpalotáját, Wagner János építész egykori villáját örökíti meg az utókornak, a Duna és a Margit híd pedig tökéletesen látszik a távolban.

Tihanyi Lajos: Tájkép Margit híddal

Tihanyi Lajost mindig is megihlette a város nyüzsgése, a kép művészeti értékét pedig növeli, hogy kevés jelentős művet ismerünk a magyar klasszikus festészetben, amely a korabeli Budapestet ábrázolná – különösen ilyen minőségben.

A licitcsúcsot azonban mégsem a tájkép érte el: Gulácsy Lajos kivételes remekművére ugyanis több mint két évtizeden keresztül vártak a gyűjtők,

egyikük végül 140 millió forintért szerezte meg a festményt.

A Régi instrumentumon játszó hölgyet 2002-ben nevezte el a szakma és a sajtó a magyar Mona Lisának.

Gulácsy Lajos: Régi instrumentumon játszó hölgy

A hölgyalak egyszerre égi és földi tünemény, aki a valóság és a művészet között lebeg, sejtelmes mosolya pedig igéző volt a kép keletkezésekor és azóta is. 2002-ben került elő az elveszettnek hitt alkotás, és abban az évben, a Virág Judit Galéria aukcióján abszolút magyar leütési rekordot ért el. A nagy méretű olajkép Gulácsy és a magyar festőművészet egyik kiemelkedő alkotása.

Vaszary János az egyik legkeresettebb magyar festő, 1912-ből származó Tóvárosi tájkép, Tata című alkotása is nagy feltűnést keltett. A festmény 70 millió forintért talált gazdára.

A korai magyar modernizmus egyik legkiválóbb mesterétől, Boromisza Tibortól A szatmárnémeti piac misztikus megvilágításban című képet 40 millió forintért ütötték le.

Boromisza Tibor: A szatmárnémeti piac misztikus megvilágításban

Komoly várakozás előzte meg Czóbel Béla Párizs, L’avenue du Maine című festményének árverezését is, amely végül 36 millió forintot ért meg egy vásárlónak. A festmény akkor született, amikor Czóbel 1925 őszén megérkezett Párizsba. Első szállása a L’avenue du Maine 71. számú házában volt – ennek az ablakából festette az utca átellenes oldalát. Az aukcióra kerülő kép legközelebbi párhuzama a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében található.

Czóbel Béla: Párizs, L’avenue du Maine

Nem kevesebb, mint 28 millió forintot fizettek a Virág Judit Galéria aukcióján egy római stílusú, egyedi, bravúrosan megmunkált és díszített Zsolnay kerámiáért. Első ránézésre úgy tűnik, mintha az óriásváza bronzból készült volna, pedig ez egy különleges technikával előállított kerámia.

Zsolnay kerámia

Czigány Dezső két kivételes csendélete is kalapács alá került. Az 1930-as években festett Csendélet aktos kompozícióval című kép 18 millió forintért kelt el, a Csendélet című alkotásért 28 millió forintot fizettek.

Czigány Dezső: Csendélet

Mednyánszky László Holdfényes táj című festménye 20 millió, míg Holdvilágos tóparti táj című festménye 19 millió forintért kelt el.

Mednyánszky László: Holdfényes táj

„A 74. téli aukció hihetetlen eredményeket hozott ebben a művészeti szenzációkban gazdag évben. A Tihanyi kép felbukkanása is bebizonyította, hogy bőségesen vannak még szenzációs felfedezések a magyar piacon, Gulácsy presztízse pedig újabb magasságokba emelkedett. Számos tétel a kikiáltási árhoz képest kétszeres, sőt háromszoros leütési áron talált új tulajdonosra. A zsúfolásig megtelt kongresszusi központ, a magas összérték, a tételek színvonala, valamint a Zsolnay váza rekordára is mutatja, hogy a műkincspiacban továbbra is hatalmas a potenciál, a festményvásárlás továbbra is jó befektetési forma. Rengeteg online licit is érkezett. Kedden a kortárs árveréssel zárjuk az évet” – foglalta össze az eseményt Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze.