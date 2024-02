Kiderült, hogy mennyire jó a magyar útlevél Idén is összeállították, hogy a világ országainak mennyire erős az útlevele, azaz hogy az utazási okmánnyal hány térségbe lehet utazni vízum nélkül. A lista élmezőnye átrendeződött, és a magyar útlevél erőssége is változott a tavalyihoz képest. Úti okmányunk a top 10-ben végzett, ami 188 utazási célpont meglátogatását engedi vízum nélkül. A magyar állampolgárok utazási szabadsága soha nem volt akkora, mint jelenleg, és a listán is előrelépett.