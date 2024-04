Fél tucat zenei helyszín, köztük két nagyszínpad, délutántól pirkadatig tartó partidömping, összesen csaknem 200 fellépővel – összeállt a Heineken Balaton Sound teljes zenei programja az elektronikus zenei színtér változatos műfajainak széles skáláját felvonultatva, melyből mindenki bőven válogathat a saját ízlése szerint – derült ki a Balaton Sound közleményéből, melyben emlékeztetett, hogy a fesztiválbeach július 3-án, szerdán startol és vasárnap hajnalig tart Zamárdiban.

Teljessé vált a Balaton Sound idei line upja / Fotó: Balaton Sound

„Az idei Heineken Balaton Sound zenei felhozatalát igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az elektronikus zenei univerzum széles kínálatát sűrítsük a fesztivál négy napjába. A Sound immár egy olyan, stílusokon átívelő partiünnep, ahol az elektronikus zene szerelmesei tetszés szerint válogathatnak a kínálatból, felfedezve új kedvenceket, zenei irányzatokat a fesztiválbeach minden pontján” – nyilatkozta a teljes line up kapcsán Filutás Anna, a Heineken Balaton Sound projektvezetője.

Nagy nevekkel vár az idei Balaton Sound

A főszervező hozzátette, hogy az idei év egyik nagy dobása, hogy a Heineken nagyszínpad műsorideje bővül, a második naptól már hajnal 3-ig tartanak itt a programok, vasárnap hajnalra átfordulva pedig egy hatalmas Endshow-val búcsúzik a helyszín a fesztiválozóktól a világhírű holland Q-Dance csapatának jóvoltából. Átalakul a Sound helyszíne is, a főbejárat új helyre kerül, és a nagy előzetes érdeklődés miatt átalakítják a fesztivál vendégterét is.

A nagyszínpad fellépői között az első napon érkezik Andrea Lane, Hugel, Meduza, Purple Disco Machine és James Hype. Másnap ugyanitt kezd Metha, majd Mau P, Vintage Culture, Paul Kalkbrenner következik, éjféltől hajnal 3-ig pedig a Mathame formációt követi a Mind Against. Pénteken Yamina melegíti be a közönséget ezen a helyszínen, majd a színpadra lép John Newman, a Lost Frequencies, Marshmello, Alison Wonderland, Borgore, Zomboy és Dublic & B’Andre. A zárónapon fellép Ben Nicky, Nervo, Will Sparks és Timmy Trumpet. Este 11-től pedig beindul a négyórás Endshow.

A Sound másik nagyszínpada, a B Stage lesz. Szerdán fellép rajta Denes Toth, Marwan Dua, Miss Monique, Kölsch, Adam Beyer és Maceo Plex. Csütörtökön jön dtnb., Sonic Rain, Kitti Kay, Trym, Nico Moreno, 999999999 valamint Sara Landry. Pénteken Raul Young & Shabaam kezd, majd SanFranciscoBeat, Hot X, Estella Boersma, Fjaak, Amelie Lens, és élő produkcióval Reinier Zonneveld áll színpadra. A zárónapon pedig SouveQ & Lerm, Secret Factory, Alfa Romero és már vasárnapba nyúlva Brina Knauss érkezik, élő produkcióval Stephan Bodzin, majd Cassian és végül Sama’ Abdulhadi szórakoztatja a nagyérdeműt.

A My Stage helyszínét kora délutántól minden nap más-más hazai party brand veszi birtokba. Július 3-án jön a Post For Rent presents: Bom Dia, másnap a Be Massive csapata, az azt követő napon a Cinema Hall vs. Budapest Calling. Július 6-án pedig a House Piknik búcsúztatja ezen a helyszínen a Soundot.

A hazai kedvencek után naponta érkeznek a nemzetközi nevek. Az első nap David Löhlein, Baugruppe90 és Malugi. Másnap Andy Catana & Pola, HoneyLuv, Afriqua és Airrica. Pénteken a Mulya, Poli, Henri Bergmann, Marino Canal valamint Olympe. Szombat estétől hajnal 4-ig pedig Polar, Mateo & Spirit, Juliet Fox, Space 92 x POPOF, Nusha lép majd itt fel.

Napozó és partihajó is várja a bulizókat

Tavaly új helyszínként jelentkezett a Rádió1 Heineken Beach Club, napozóstéggel és kényelmes lounge bútorokkal biztosítva a beachhangulatot. A program itt kora délután indul, amikor a Rádió1 DJ-i a nagyszínpad indulásáig tolják a seteket, majd folytatják a nagyszínpad szüneteiben és a zárás után hajnalig nemzetközi sztárokkal kiegészülve, például Sam Feldt, Laidback Luke vagy a Switch Disco részvételével.

Idén is mindennap kifut a magyar tengerre a Sound partihajója, rajta a DJ-kapitányok, többek között Loving Arms, Joer Junior, Edo Denova, Nova/Xandra, Cordeiro, Friday syndrome, Antique/B&E, Nick Behrmann, Chriss Ronson, Metha.

Aki esetleg korábban hangolódna rá a Soundra, az elmehet a Kopaszi-gáton június 7-én rendezendő warm-up partyra, ahol délutántól Sunset Sounddal és éjszakai afterrel várják a bulizókat olyan fellépőkkel, mint a Tamer Malki és Rami Abousabe, azaz a Bedouin formáció – zárult a fesztivál közleménye.