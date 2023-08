Mindenki érzi, hogy elszabadultak az árak a világban, Magyarországon pedig kiemelkedően magas az infláció – mondta a Világgazdaságnak Bacsa Attila, a Sziget Zrt. Kereskedelmi vezetője. Hozzátette, ez leginkább az élelmiszeriparban, azon belül a vendéglátásban is érezteti hatását. A szállítási költségek, az energiaárak, a munkabér, az élelmiszerárak (liszt, tojás, vaj) mind-mind olyan tényező, amelyek áremelkedést okoznak – sorolta. Ezt természetesen a vendégek is érzékelik, emiatt találták ki, hogy

kötelezően szerepeljen minden élelmiszert áruló stand étlapján egy „budget food”, amelynek a maximumára 2500 forintban lett megszabva.

Fotó: P. A. R.

Vannak olyan helyek, ahol a megszabott összeg alatt vannak ezek az alaptermékek. A drágább, prémiumhelyeken, ahol például magas minőségű halételek vagy minőségi marhahúsból készült hamburgerek készülnek 5-6 ezer forintos áron, nem lehet kihozni egy jó, laktató ételt ennyiből, de nekik is kell készülniük olyan termékkel, amely megfelel a kritériumnak.

Fesztiválinfláció: összehasonlítottuk a Sziget Aldi-árait egy belvárosi Aldi üzlet áraival Idén is az Aldi üzemelteti a legnagyobb vegyesboltot a Szigeten. A kiskereskedelmi lánc híres arról, hogy kedvező árakkal várja a vásárlókat az egységeiben, most pedig az is kiderül, hogy a Sziget-lakók pénztárcája is megkönnyebbülhet-e a fesztivál ideje alatt.

Az étel- és italárusító sorok közel két kilométer hosszúak, 125 vendéglátó hellyel

Bővül például a nemzetközi ételkínálat, így többek között van kínai, thai, indonéz, japán, görög, francia, brazil, amerikai, szerb, mexikói, török étel, és természetesen a hazai ízek is megtalálhatók a lángostól a gulyáslevesig. Persze vannak hagyományos „fesztiválételek” is, így akár egy szelet pizzával vagy egy hot doggal az egyik kézben, a másik kezünkben pedig egy itallal vonulhatunk színpadtól sátorig. Aki pedig ennél többre vágyik, akár kedvenc éttermébe is belefuthat a Szigeten, ahol ott van a Mák étterem, a 101 Bisztró, a Yama, a Zing Burger, a Che-Che Burger, az Unicorn Bistro, a Meraki görög étterem, az A Table, a Vegan Love, a Digó Pizza, a Nemo Fish & Bar vagy akár a BITE. De még nincs vége a sornak: több food truck blokk is van a Szigeten, ahol az ország kiemelkedő food truck vendéglátósai kínálják ételeiket. Több tematikus food court is található a rendezvény területén, így vöröshúsmentes ételek két blokkban is lesznek, illetve a nemzetközi kínálatot is egyben találhatjuk meg, két blokkban is. A szervezők gondoltak a „mentesen” étkezőkre, így vegetáriánus, vegán, gluténmentes, laktózmentes és cukormentes kajákból is van választék, mint ahogy több gyömölcs-zöldséges pont is fellelhető, ahol egészséges turmixot, ha úgy tetszik, vitaminbombát is készítenek a bulizóknak. A szervezők a kényelemre is nagy figyelmet fordítottak, a blokkokban árnyékolt ülőhelyeken lehet majd nyugodtan fogyasztani, ha épp nem sietünk a koncertre.

Fotó: P. A. R.

2200 és 10 ezer forint között az árak

Az idei év egyik nagy törekvése a vendéglátás fenntarthatóságának fokozása. A szervezők alapvető célja, hogy kisebb karbonlábnyom mellett elkészülő ételeket kínáljanak a vendéglátóhelyek. Ennek érdekében a szervezők kampányt indítottak a vendéglátósok körében, aminek következtében a vendéglátó partnereik 80 százaléka legalább két vegetariánus főételt kínál, sőt 40 százalék felett van a vöröshúst egyáltalán nem kínáló partnerek aránya. A kampány célja volt továbbá, hogy a vendéglátósok minél nagyobb arányban használjanak magyar élelmiszert. Mindezen túl bevezettek egy hét pontból álló fenntarthatósági kritériumrendszert is, amiből legalább két kitételnek minden vendéglátósnak meg kell felelnie, figyelemmel az étkészletre, a csomagolóanyagokra, az alapanyagokra, az energiatakarékos megoldásokra és a hulladékgyűjtés módjára is.

Fotó: P. A. R. / VG

Persze mindig nagy kérdés, hogy mennyiért lehet enni és inni a fesztiválon, azaz hány forint a sör vagy a hamburger, és általában minden étel és ital a Szigeten

– mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. Persze citálhatjuk a KSH adatait, hogy mennyivel drágultak általában az alapanyagok, milyen nehéz személyzetet találni, és mennyit kell kifizetni a munkájukért, mennyivel más egy időszakos fesztiválkörnyezetbe kitelepülni egy-egy egységgel, és abba bele sem gondolunk, milyen járulékos költségek terhelik egy vendéglátó működését. Bele sem gondolunk, mint abba sem, hogy egy boltban, teli kosárral a pénztárhoz érve, miért fizettünk 23-30 ezer forintot, de mindenképpen többet, mint pár hónappal, sőt egy évvel ezelőtt. Azzal is lehet érvelni, hogy a nemzetközi fesztiválpiaccal összehasonlítva, a Sziget még mindig jobban áll az árak tekintetében.

A Sziget árainak kialakításánál minket idén is az vezérelt, hogy a fesztivál árai ne legyenek magasabbak, mint egy fővárosi hely hasonló kínálatában

– mondta Kádár Tamás, „és ehhez határozottan tartottuk magunkat idén”.

Arra a kérdésünkre, hogy italt próbálnak-e még becsempészni, viccesen azt felelte, hogy sok ilyen próbálkozás kudarcba fulladt, hiszen tavaly egy fiatalember a Dunán próbálta leúsztatni a söreit, de olyan is volt egy másik fesztiválon, hogy az elásott töménytelen mennyiségű tömény fölé egy nagyszínpad került, azt pedig a szervezőknek a kérés ellenére sem sikerült arrébb helyezniük… Ehelyett mindenképp jobban jár az, aki nem kockáztat, hanem bent becsületesen megveszi az italát – zárta a Sziget főszervezője.