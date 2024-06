Visszatér a gyökerekhez a Coca-Cola

A Coca-Cola klasszikus üvegpalackján a logót is üvegből öntötték ki, hogy azt a sötétben, tapintással is érzékelni lehessen, és most a japán leányvállalat a műanyag változatnál is hasonlóképp tett.

Az eredeti, 1915-ös palackot idézi a Coca-Cola legújabb üvege, csak nem üvegből, hanem műanyagból / Fotó: worldstar.org

A megoldással elkerülhető az is, hogy címkét kelljen használni, ami az újrahasznosítást is megkönnyíti. Maga a 350 ml-es palack is teljes egészében újrahasznosított palackokból született és azt elsősorban elektronikus csatornákon tervezik piacra dobni – írja a Transpack.

Az újrahasznosítás mellett azonban

a címke hiánya azért is előnyös, mert így nincs szükség sima felületre, mint az itthon forgalmazott üdítős palackok esetében, ami nagyobb rugalmasságot biztosít.

A Coca-Cola új csomagolása ráadásul jelenleg a legkönnyebb (21 gramm) a szénsavas italok piacán. Az új megjelenés WorldStar díjat is éremelt. A fenntarthatóság jegyében használ egyébként a vállalat a palackra rögzített kupakokat is, annak ellenére, hogy azt sokan nem szeretik.