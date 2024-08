A Steam nagy terjeszkedésre készül, leuralhatja a kézikonzol-piacot

Nagy fordulat állhat be a kézikonzolok piacán, ugyanis a Steam azon dolgozik, hogy a népszerű kézikonzoljuk, a Deck operációs rendszere más kézikonzolokon is elérhető legyen, ezzel pedig szinte eltörölné a Microsoftot a piacról. A Steam egyelőre nem hozta nyilvánosságra, mely konzolokat célozták meg, de könnyen lehet, hogy az Asus saját eszköze, a ROG Ally is köztük lehet.