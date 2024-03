Egyre biztosabb, hogy még idén új PlayStation (PS) konzolt fogunk kapni, ugyanis egyre többen pletykálják már, hogy a PlayStation 5 Pro 2024 második felében jelenhet meg. „A Sony minden bizonnyal megfelelő hardverrel szeretne rendelkezni, mire 2025-ben megjelenik a GTA VI” – nyilatkozta Serkan Toto, a tokiói Kantna Games vezérigazgatója. A Microsoft is megerősítette, hogy új következő generációs Xbox konzolon dolgozik, de egyelőre ennél többet nem osztottak meg. Ez felveti a kérdést, hogy hogyan folytatódhat a két cég közötti konzolháború, a tervezett játékmegjelenések pedig arról árulkodnak, hogy kezd új irányt venni a verseny.

A modern konzolháború a PlayStation 5 (jobbra) és az Xbox Series X (ballra) korában is javában zajlik

A modern konzolháború

A PlayStation és Xbox közötti versengés már évtizedek óta tart. Bár az első PS 1995-ben, az első Xbox pedig 2001-ben jelent meg, a szoros fej-fej melletti hajsza csak később indult meg. A PlayStation 3 és az Xbox 360 megjelenésével mondhatni egy szintre emelkedett a két konzol és megkezdődött az igazi háború:

ugyanolyan célokat tűztek ki,

hasonló technikai megoldásokon dolgoztak,

exkluzív szerződéseket kötöttek,

a mindkét konzolon megjelenő címeknek pedig az eladási számai voltak jelentősek.

A konzolháború a PlayStation 4 és az Xbox One korában (2013–2020) érte el a csúcsát, amikor már egyértelműen látszódott, hogy a két cég milyen irányt képvisel:

a Sony nagy hangsúlyt fektetett az egyjátékos, történet központú exkluzív címekre, a Microsoft pedig az Xbox Game Pass-szel a játékok mennyiségével és azonnali hozzáférhetőségével szállt versenybe.

Harc a Covid árnyékában

Végezetül megjelent 2020-ban a PlayStation 5 és az Xbox Series X, eharca napjainkban is tart, viszont a covid már a konzolok piacra dobását sem könnyítette meg, nemhogy a játékok elkészítését és megjelenését. Az új korszak új praktikákat is hozott magával, ezek pedig az addig független, neves stúdiók felvásárlása volt. A Sony főleg olyan stúdiókkal gyarapította portfólióját, akikkel már addig is jó viszonyt ápolt és csak számukra készítettek játékokat, a Microsoft viszont nagyobb babérokra tört:

a redmondi cég többek között a ZeniMax Mediát és az Activision Blizzard felvásárlását is tető alá hozta – utóbbi az iparág (eddigi) legnagyobb és leghosszabb akvizíciójaként vonult be a történelembe.

A covid nem csak a konzolok és a játékok megjelenését nehezítette, hanem a kialakult gazdasági válság miatt hamar szűköség váltak az irodák és megkezdődtek a súlyos leépítések. A Microsoftnak több mint 10 ezer alkamazottjától kellett megválnia 2023 elején, ez pedig kihatással volt a videójáték-részlegre is. A PlayStationnél sem kegyelmeztek a munkavállalóknak, ugyanis nemrég 900 dolgozónak mondtak fel. A világválság hatásai tehát érződnek, de talán ez is hatással lehet az új irányra, ami 2024-ben kezdődhet meg.

Már több korábban PlayStation-exkluzív cím jelent meg PC-re is, köztük a Horizon Zero Dawn, The Last of Us és az Uncharted 4: A Thief’s End

Mit hoz a jövő?

A ZeniMax és az Activison Blizzard felvásárlása után a Microsoft játékdivízióért felelős igazgatója, Phil Spencer közölte, hogy a megszerzett stúdiók új játékai nagy valószínűséggel csak Xboxra (és PC-re) fognak megjelenni, tehát a PlayStation kikerül a képből. Ezt azóta még nem sikerült alkalmazni, de most úgy tűnik, hogy nem is fogják kötni az ebet a karóhoz. Spencer nemrég arról beszélt, hogy

a következő években kevesebb exkluzív cím jelenhet meg és hogy egyre kevésbé éri meg csak egy platformra játékot készíteni, mivel több profitot termel egy program, ha a riválisok konzoljain is megvásárolható.

Ezt igazolja Spencer további bejelentése, miszerint négy olyan játék jelenik meg a Sony konzoljára, melyek eddig csak Xboxon és PC-n voltak elérhetőek. Bár arra még nem volt példa, hogy Sony játék vándorolt volna Xboxra, arra viszont igen – nem is egy –, hogy régóta PlayStation exkluzív címek PC-re is megjelentek. Ez pedig a jövőben sem lesz másképp, ugyanis a 2018-as God of War PC-s sikere után várható a folytatás átdolgozása is, ugyanez igaz a The Last of Us második részére is, a Horizon Forbidden West pedig március 21-én fog megjelenni PC-re. Az már biztos, hogy 2024 a Sony számára nem lesz olyan erős, mint az előző évek, ugyanis

már megerősítették, hogy a cég 2025 áprilisa előtt nem ad ki jelentősebb PlayStation franchise játékot.

Amire számítani lehet, azok a Horizon Forbidden Westhez hasonló PC-s megjelenések, de egyelőre több ilyen címről nem tudunk.

Az Xbox példáját látva nem kizárt, hogy a Sonynál is tervben vannak olyan alkuk, melyek a rivális konzolra való vándorlást eredményezhetik, az viszont kijelenthető, hogy a PlayStation játékok PC-n való megjelenése inspirálhatta a Microsoftot, hogy ők ne essenek az exkluzivitás csapdájába. Ha pedig hihetünk Phil Spencernek, akkor a modern konzolháború nem az egyik vagy a másik abszolút győzelmével, hanem egy kellemes kiegyezéssel zárulhat, mellyel a játékosok járnak a legjobban.