Élve előkerült az 1951-ben, hatévesen elrabolt fiú

Több mint 70 év után került elő élve az 1951-ben, hatévesen egy kaliforniai parkból elrabolt Luis Armando Albino, miután unokahúga elvégzett egy DNS-tesztet. A nő a rendőrség és az FBI segítségével az ország másik felén talált rá a nagybácsira.

Egy véletlen DNS-teszt vezetett a férfi megtalálásához / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Albinóból mára nyugalmazott tűzoltó, apa és nagyapa, valamint a vietnámi háborút megjárt tengerészgyalogos-veterán vált 63 éves unokahúga, Alida Aleguin elmondása szerint. A férfit 1951-ben, hatéves korában egy oaklandi parkból rabolta el egy nő, aki spanyolul kínálta cukorral, majd a keleti partra szállította repülővel, ahol egy párnál nőtt fel, akik saját gyerekükként kezelték – derül ki a The Guardian összefoglalójából.

Így vezetett egy DNS-teszt a férfi megtalálásához

A rendőrség több mint 70 évig eltűntként tartotta nyilván a férfit, akit azután találtak meg, hogy Alequin pusztán szórakozásból elvégzett egy DNS-tesztet, amely 22 százalékos egyezést mutatott egy férfival, akiről kiderült később, hogy a bácsikája. A 2020-as tesztet követő keresések akkor még nem vezettek eredményre.

Azonban az idei év elején a nő újrakezdte a kutatást, és ekkor találkozott az Oakland Tribune egyik korabeli írásával, melyen Luis és testvére, Roger fényképe is szerepelt. Az ügy ugyanis 1951-ben is nagy port vert fel, a fiú megtalálására indított keresésben a rendőrség, a közeli laktanya katonái, a parti őrség és a városháza dolgozói is részt vettek, és Rogert is többször kihallgatták a rendőrök.

Fivére végig azt állította, hogy egy kendős nő vitte el a testvérét.

Az oaklandi rendőrség ezután melegítette fel a több mint 70 éves ügyet, melyet mint eltűnést le is zártak, ugyanakkor az emberrablási ügy ezzel sem oldódott meg. Miután a férfit az FBI megtalálta, DNS-mintát is vettek tőle, ahogy nővérétől, Alequin anyjától is. Végül az FBI segítségével a férfi Oaklandbe utazott, ahol találkozott unokahúgával, nővérével és végül a fivérével, Rogerrel is. Előbb ugyan visszatért a keleti partra, hamarosan azonban háromhetes családi látogatásra indult júliusban. Ekkor beszélt utoljára fivérével, Rogerrel, aki augusztusban távozott az élők sorából.