Több millió fontos filmes aukciót tartanak – egy Star Wars rikaság is kalapács alá kerül

Novemberben igazi filmes ritkaságok kerülnek kalapács alá Londonban a Propstore aukcióján. Közel kétezer kellék és jelmez kerül árverésre olyan híres filmekből és franchise-okból, mint a Star Wars, a Gladiátor, a James Bond és a Batman. A legolcsóbb tétek is 25 000 fontról fognak indulni, és lesz olyan, ami Propstore elnöke, Stephen Lane szerint 500 000 fontig meg sem fog állni. A kalapács alá kerülő tárgyak összértéke több millió font lehet, de biztos számot a Propstore sem tudott mondani.

Az aukció során kalapács alá kerül egy eredeti rohamosztagos sisak is / Fotó: PA

Több ókori témájú film kellékei is kalapács alá kerülnek az aukción, többek között az 1963-as Kleopátra filmből Marcus Antonius actiumi csatában viselt jelmeze, melynek a becsült eladási ára 25 000 és 50 000 (12–23 millió forint). Továbbá a 2004-es Trója filmből is elárverezik a Brad Pitt által játszott Akhilleusz sisakját, ami 16 000 fontot érhet (7,6 millió forint) – írja a Sky News.

Az aukció egyik legrangosabb darabja az a szöges gladiátor sisak/maszk, amit Russel Crowe viselt a Gladiátor című filmben – a tárgy ára 100–200 000 font (48–96 millió forint) közé tehető.

Ami még talán a Gladiátornál is ikonikusabb, az egy eredeti kellék az 1977-es Csillagok háborújából. Sok gyűjtő szeretné a tulajdonában tudni az első Star Wars-filmben használt tárgyak és jelmezek egyikét és most jó borsos áron hozzá is juthat egy igazi ritkasághoz.

Az aukció nagyágyúi

Valószínűleg senkit nem lep meg, hogy egy eredeti Star Wars-kellék ára nehezen behatárolható, viszont minél ikonikusabb a jelenet, amiben szerepelt, annál magasabbra tornászható az ár.

Egy olyan rohamosztagos-sisak kerül kalapács alá, amit Ben Kenobi elmetrükk-jelenetében láthatunk, ezért az ára meghaladhatja az 500 000 fontot (239 millió forint).

Szintén legendás kellék egy olyan szuperhősfilmből származó jelmez, ami talán a mai napig az egyik legjobb képregényfilm. Tim Burton Batman-filmjei a mai napig nagy elismerésnek örvendenek és szinte bármelyik jelmez magas áron kelne el, de amire talán kevesen számítottak, hogy a címszereplő ikonikus öltözete kerül kalapács alá.