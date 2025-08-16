Ízekből milliárdok: dinamikus növekedés a gasztrofesztiválok piacán

A világ utazói egyre inkább a tányéron keresztül fedezik fel a városokat és országokat: egy gasztrofesztivál ma már nem csupán ünnepi falatozást jelent, hanem a turisztikai iparág jól működő motorjai. A müncheni Oktoberfest milliárdokat mozgat meg, a párizsi csokoládéünnep turisták tömegét vonzza, míg Magyarországon a Magyar Ízek Utcája évről évre százezreket csábít a fővárosba.
A gasztrofesztiválok nem csupán a helyi ízek és a kultúra ünnepei, hanem a globális gazdasági trendek szempontjából is kiemelkedő a jelentőségük. Iparági előrejelzések szerint a kulináris turizmus évi 20 százalékos növekedést érhet el 2024 és 2030 között.
A nemzetközi fesztiválok milliárdos forgalmat generálnak, nemcsak az étel- és italfogyasztás révén, hanem a szálláshelyek, közlekedés és kiegészítő szolgáltatások iránti kereslet növekedésével is. A fesztiválok emellett munkahelyeket teremtenek, erősítik a kis- és középvállalkozások piaci pozícióját, és elősegítik a helyi termékek nemzetközi ismertségét.
Magyarországon, az augusztus 20-i programsorozat keretében a Magyar Ízek Utcája példája jól mutatja, hogy egy rendezvény több mint 400 ezer látogatót vonzhat, miközben a látogatók a kóstolók révén közvetlenül is hozzájárulnak a gazdasági aktivitáshoz.
Globálisan ezek az események nemcsak a turizmus élénkítésére, hanem a régiók márkaépítésére és nemzetközi vonzerejének növelésére is szolgálnak, bizonyítva, hogy a gasztrofesztiválok egyre fontosabb szereplői a világpiacnak. Hogy milyen kínálat lesz a a Magyar Ízek utcájában 2025-ben azt itt olvashatja el.
