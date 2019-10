A biztonság a legfontosabb a munkásoknak

A karácsonyi buliknak és a különböző tréningeknek nincs semmiféle munkaerő-megtartó erejük, a dolgozók inkább kiszámíthatóságra és elismerésre vágynak, a felmondások legfőbb oka mégis az elégedetlenség a fizetéssel.

A stabil, biztonságos munkakörnyezet a fizetésnél is fontosabb a magyar kékgalléros munkavállalók számára. Szakmai tréningre és karácsonyi bulira kevésbé érdemes költeni, mert ezeknek minimális a megtartóerejük a körükben, a visszajelzés és a teljesítményalapú értékelés viszont kulcsfontosságú – derült ki egy átfogó, csaknem ezer fizikai dolgozó megkérdezésével készült kutatásból. A BrandFizz Employer Branding Kft. közleménye szerint az elégedettségi felmérés azt vizsgálta, hogy mi a legfontosabb a kékgallérosok számára egy munkahely kiválasztásakor, és milyen tényezők szükségesek ahhoz, hogy ott is maradjanak. Az eredmények szerint a dolgozóknak az is fontos, hogy milyen a csapat, és milyen hangulatban telik a munkaidő, a fontossági listán ezek a tényezők követik a második helyen lévő fizetést. A munka és a magánélet egyensúlya is lényeges szempont, ami az esetükben azt takarja, hogy rugalmas-e a beosztás, és az mennyire tervezhető előre.

A felmérés harminc munkahelyi szükségletfaktor fontosságát is vizsgálta a kékgallérosok körében, az eredmények pedig nem kevés meglepetést tartogatnak. A lista végén, a huszonkettedik helyen szerepelnek a szakmai tréningek, vagyis a kékgallérosokat kevéssé lehet képzésekkel motiválni. A lista utolsó helyére fért csak fel a céges rendezvény, ami pedig sok vállalat humánerőforrás-büdzséjének a jelentős részét teszi ki.

A felmérésből egyértelműen látszik, hogy a fizetésen és a juttatások transzparens kommunikálásán kívül leginkább a fizikai dolgozók alapvető szükségleteire való folyamatos odafigyelés, valamint az erre épülő integrált munkáltatói márkastratégia fogja csökkenteni a fluktuációt

– mondta Horváth Ádám, a BrandFizz Employer Branding Kft. társalapítója.

A teljes cikk a Világgazdaság csütörtöki számában olvasható