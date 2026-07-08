Deviza
EUR/HUF359,32 +1,26% USD/HUF315,06 +1,23% GBP/HUF421,23 +1,39% CHF/HUF389,41 +1,21% PLN/HUF83,4 +1,1% RON/HUF68,67 +1,28% CZK/HUF14,81 +1,06% EUR/HUF359,32 +1,26% USD/HUF315,06 +1,23% GBP/HUF421,23 +1,39% CHF/HUF389,41 +1,21% PLN/HUF83,4 +1,1% RON/HUF68,67 +1,28% CZK/HUF14,81 +1,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 924,69 -0,54% MTELEKOM2 668 -0,22% MOL3 938 +1,12% OTP45 500 -0,64% RICHTER11 970 -2,59% OPUS372,5 -0,13% ANY7 260 +0,69% AUTOWALLIS143,5 -0,7% WABERERS4 900 -2,04% BUMIX9 381,19 -0,07% CETOP4 713,86 -0,85% CETOP NTR2 992,95 -0,77% BUX140 924,69 -0,54% MTELEKOM2 668 -0,22% MOL3 938 +1,12% OTP45 500 -0,64% RICHTER11 970 -2,59% OPUS372,5 -0,13% ANY7 260 +0,69% AUTOWALLIS143,5 -0,7% WABERERS4 900 -2,04% BUMIX9 381,19 -0,07% CETOP4 713,86 -0,85% CETOP NTR2 992,95 -0,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gabona
búzaaratás
Molnár János
aratás
búza

Jó hírt közölt az agrártárca: lesz elég gabona Magyarországon, de az idei aratás mégsem sikertörténet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az őszi búza betakarítása előrehaladott állapotban van, és már most kijelenthetó, hogy Magyarország gabona- és takarmányellátása biztosítottnak látszik. Fennakadás nélkül halad az aratás, a gazdák helyzetét ugyanakkor továbbra is nehezíti, hogy a szélsőséges időjárás több térségben visszavágta a hozamokat, miközben a termelői árak nem követték a költségek emelkedését.
Dénes Zoltán
2026.07.08, 15:07

Fennakadás nélkül zajlik az idei aratás, már most látszik hogy biztosított Magyarország gabona- és takarmányellátása - mondta Molnár János, agrárgazdaságért felelős államtitkár az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő sajtótájékoztatón. A szaktárca beszámolója alapján, a friss adatok szerint az őszi búza betakarítása a közel egymillió hektáros termőterület mintegy 60 százalékán már befejeződött. 

aratás, búza, gabona, Molnár János,
Az államtitkár szerint az aratás jól halad, biztosított az ország gabona- és takarmány ellátása Forrás: Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium

Mint közölték, bár a terméshozamok régiónként jelentős eltérést mutatnak, az országos átlag megközelíti a 4 tonnát hektáronként. Az idei termés elegendő lesz malomipari és takarmányozási célokra is és még kivitelre is jut. 

Molnár János, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium államtitkára szerint, a termelésbiztonság kulcsa a vízmegtartó gazdálkodás és a korszerű, precíziós technológiák alkalmazása. A kormány közel 400 szakmaközi szervezet bevonásával készíti az új agrárstratégiát, amely a változó éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodó, versenyképes magyar mezőgazdaságot szolgálja - tette hozzá az államtitkár.

A Világgazdaság korábban megírta, a magyar gabonatermelők számára az idei aratás egyszerre hoz terméskockázatot és kedvezőtlen árkörnyezetet. Miközben a hőség, az aszály és helyenként a jégkár több térségben visszafoghatja a búza, az árpa és a repce hozamát, a termelői árak egyelőre jóval elmaradnak a tavalyi szinttől. A piaci fordulathoz nincs sok remény csak azért mert gyengébb hazai termés: a magyar árakat elsősorban a fekete-tengeri régiós exportárak, az uniós tőzsdei jegyzések, a devizaárfolyam és a globális készletkilátások alakítják.

A júniusi hőség és a csapadékhiány több termőtájon is rontotta a hozamkilátásokat. A termelői tapasztalatok szerint az árpa esetében 15–20 százalékos, a búzánál akár 20–25 százalékos terméskiesés is előfordulhat egyes térségekben, miközben a repceállományok is megsínylették a szélsőséges időjárást.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu