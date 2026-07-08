Ennyi volt, búcsút inthetünk a rezsicsökkentésnek – a kormány pusztán bevételnövelő intézkedésként tekint a Mol megemelt extraprofitadójára

A Mol különadójának megemeléséről tárgyalt az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága szerdán. Bencsik János bizottsági elnök módosító indítványában azt szorgalmazta, hogy az extraprofitadóból származó bevételt továbbra is a rezsivédelmi alap finanszírozására használják fel. Az ellenzéki képviselő ezt azzal indokolta, hogy a nemzetközi energiapiaci helyzet és a hazai energiamix összetétele, és várható változása miatt komoly költségnövekedést hozhat a következő időszak, a növekvő terheket pedig vagy a lakosságnak, vagy a költségvetésnek kell viselnie.

A Mol extraprofitadójából befolyó bevételt a Fidesz továbbra is a rezsivédelmi alap finanszírozására fordítaná. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Megemelik a Mol extraprofitadóját: a Fidesz folytatná a rezsivédelmet

A nemzetközi energiapiaci helyzet, az energiaárak tartós ingadozása, valamint az európai és globális gazdasági folyamatok következtében kialakult piaci bizonytalanságra hivatkozva megemelik a Mol extraprofitadóját. Így várhatóan a jogszabály elfogadása után a különadó mértéke a pozitív árkülönbözet

hordónként 2 amerikai dollárt meghaladó, de 5 amerikai dollárt meg nem haladó részére 50 százalék,

a hordónként 5 amerikai dollárt meghaladó részére 95 százalék lesz.

Bencsik János, az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának fideszes elnöke egy olyan módosító javaslatot terjesztett be a testület elé, melyben azt indítványozta, hogy az extraprofitadóból származó bevételt fordítsák a rezsivédelemre csakúgy, mint az előző kormány idejében tették.

A fideszes képviselő kitért arra is, hogy

az eredeti jogalkotói szándék a különadóval a rezsivédelem finanszírozása volt, ezért a megnövelt adóbevételt is a rezsicsökkentésre kellene fordítani.

Ezt Bencsik János azzal indokolta, hogy a Paks I-gyel kapcsolatos üzemidő hosszabbítási procedúra következményeként lesznek időszakok, amikor akár 500 megawattos kieséssel kell majd számolni a nukleáris energiatermelésben, illetve Paks II. is leghamarabb 2035-től kapcsolódhat a hazai energiahálózathoz.

A jelenlegi és tervezett gázerőművek nem lesznek képesek pótolni a kieső kapacitást, és a rohamtempójú megújuló energiakapacitások fejlesztése is komoly nyomás alá helyezi a hazai villamosenergia-hálózatot.

A megfelelő kiegyenlítő (gáz)erőművi kapacitások nélkül többször nagyarányú energiaimportra fog szorulni hazánk, ami jóval drágább a helyben megtermelt energiánál.

Nincs cimke a különadóból származó bevételen: a kormány bevételnövelő intézkedésként tekint rá

A pénzügyi bizottság elnöke ennek kapcsán rámutatott, hogy a magas energiaköltségeket vagy a fogyasztóknak, vagy pedig a költségvetésnek meg kell fizetnie. Éppen ezért indítványozta Bencsik János módosító javaslatában, azt hogy az extraprofitadóból származó bevételeket továbbra is fordítsák rezsicsökkentésre.