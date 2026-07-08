Itt a bejelentés: már meg is van, ki vezeti mostantól az egyik legfontosabb magyar állami bankot – ezt várja tőle Kapitány István
2026. július 8-tól Kiss Zalán tölti be az EXIM Magyarország vezérigazgatói tisztségét, miután két napja kirúgták az előző vezetőt. Az új vezérigazgató az MBH Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójaként dolgozott.
Kiemelt feladata lesz az EXIM portfóliójának felülvizsgálata és a működési folyamatok fejlesztése. Emellett a szervezet szakmai és szervezeti megújulását is irányítja annak érdekében, hogy az intézmény tovább erősítse pozícióját a magyar vállalkozások stratégiai pénzügyi partnereként, közölte a bank.
Kiss Zalán közel húszéves hazai és nemzetközi bankszakmai, vállalatfinanszírozási és felsővezetői tapasztalatot szerzett pénzügyi szakember. Pályafutása során meghatározó vezetői feladatokat látott el Magyarország vezető pénzintézeteinél, kiemelkedő tapasztalatot szerezve szervezeti integrációk, működési transzformációk és nagyméretű vállalati üzletágak stratégiai irányítása terén – mutat rá az EXIM közleményében. Vezetői pályafutása során több milliárd euró értékű vállalati hitel- és betétállomány kezeléséért, vállalatfinanszírozási és strukturált finanszírozási tranzakciókért, valamint jelentős üzletfejlesztési és kockázatkezelési feladatokért felelt, részletezik.
Megtisztelő számomra, hogy az EXIM Magyarország vezetését rám bízták. Az előttünk álló időszak legfontosabb feladata az intézmény szakmai működésének megerősítése, a portfólió átfogó felülvizsgálata, valamint annak biztosítása, hogy az EXIM magas szakmai színvonalon, prudens és átlátható működéssel, értékteremtő módon támogassa a magyar vállalkozások nemzetközi versenyképességét. Meggyőződésem, hogy ezt a célt a szervezetben felhalmozott tudásra, a munkatársak szakmai felkészültségére és elkötelezettségére építve lehet megvalósítani, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szakembereivel és a külpiaci terjeszkedésben a hazai vállalatokat támogató szervezetekkel együttműködésben. A szakmaiság, a bizalom, az együttműködés és a felelősségvállalás olyan közös értékek
– így a frissen kinevezett vezérigazgató.
Az új vezérigazgató feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása – írta a közösségi oldalán Kapitány István. „Elvárom tőle, hogy vezetése alatt az EXIM és a MEHIB működése minden tekintetben a jogszerűségre, az átláthatóságra, a felelős gazdálkodásra és a magyar vállalkozások exportképességének erősítésére épüljön. A következő időszakban ez lesz a mérce" – így a gazdasági és energetikai miniszter.
A BÉT-en megjelent tájékoztatás szerint dr. Zolnay Judit igazgatósági elnök, dr. Fábián Ágnes pedig igazgatósági tag lett, miután az előző vezető mellett visszahívták Kisgergely Kornélt, igazgatósági elnököt, dr. Berta Adriennt, Lóga Mátét és Gerlaki Bencét. Lóga Máté az Orbán-kormány gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára volt, jelenleg a Budapest Airport Zrt. Igazgatóságának elnöke.
Nem volt váratlan a kirúgás
„A mai napon intézkedtem Dr. Berta Adrienn visszahívásáról az EXIM Bank Zrt.-nél és a MEHIB Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségeiből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából" – jelentette be hétfőn Kapitány István. A döntésre nem lehet azt mondani, hogy váratlan, mivel Kapitány néhány héttel ezelőtt már jelezte, hogy az EXIM-nél nagy átalakításokat tervez. Erről még június közepén írt a közösségi oldalán, de akkor azt is hozzátette, hogy az EXIM mellett szervezeti és működési átvilágítás indul
- a HEPA
- és a HIPA
intézményeinél. "Átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél, az EXIM Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél" – fogalmazott egészen pontosan a Facebook-posztjában.
A tárcavezető egyébként nem az első bankvezér-kirúgást hajtotta végre, korábban az MFB kapcsán hasonlóképpen járt el. Ott már az utód is megvan, erről részletesen itt írtunk.
Rendkívüli jelentsége van a vezetőcsrének
Az átvilágítást azzal magyarázta, hogy biztosítani lehessen, hogy "az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését."
Ami az EXIM-nél történik, az rendkívüli jelentőséggel bír, mivel a magyarországi vállalkozások bankjaként működik, amely a magyar gazdaság pénzügyi finanszírozási lehetőségeit csatornázza be az exportra termelő cégeknek. Az ország hivatalos exporthitel-ügynöksége, így pedig egyedi hitel-, biztosítás- és garanciatermékeket kínál.
- 7100 vállalati ügyféllel rendelkezik.
- Ezek 86 százaléka a kkv-szektorban működik.
- A világ közel 150 országába juttattak el magyar termékeket és szolgáltatásokat.
Az EXIM név alatt két társaság együttese értendő, az állami hátterű Magyar Export-Import Bank (Eximbank Zrt.) és a Magyar Exporthitel Biztosító (MEHIB Zrt.)