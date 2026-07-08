Itt a bejelentés: már meg is van, ki vezeti mostantól az egyik legfontosabb magyar állami bankot – ezt várja tőle Kapitány István

Az új vezérigazgató feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása – írta a közösségi oldalán Kapitány István. „Elvárom tőle, hogy vezetése alatt az EXIM és a MEHIB működése minden tekintetben a jogszerűségre, az átláthatóságra, a felelős gazdálkodásra és a magyar vállalkozások exportképességének erősítésére épüljön. A következő időszakban ez lesz a mérce" – így a gazdasági és energetikai miniszter.

A BÉT-en megjelent tájékoztatás szerint dr. Zolnay Judit igazgatósági elnök, dr. Fábián Ágnes pedig igazgatósági tag lett, miután az előző vezető mellett visszahívták Kisgergely Kornélt, igazgatósági elnököt, dr. Berta Adriennt, Lóga Mátét és Gerlaki Bencét. Lóga Máté az Orbán-kormány gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára volt, jelenleg a Budapest Airport Zrt. Igazgatóságának elnöke.

Nem volt váratlan a kirúgás

„A mai napon intézkedtem Dr. Berta Adrienn visszahívásáról az EXIM Bank Zrt.-nél és a MEHIB Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségeiből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából" – jelentette be hétfőn Kapitány István. A döntésre nem lehet azt mondani, hogy váratlan, mivel Kapitány néhány héttel ezelőtt már jelezte, hogy az EXIM-nél nagy átalakításokat tervez. Erről még június közepén írt a közösségi oldalán, de akkor azt is hozzátette, hogy az EXIM mellett szervezeti és működési átvilágítás indul

a HEPA

és a HIPA

intézményeinél. "Átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél, az EXIM Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél" – fogalmazott egészen pontosan a Facebook-posztjában.

A tárcavezető egyébként nem az első bankvezér-kirúgást hajtotta végre, korábban az MFB kapcsán hasonlóképpen járt el. Ott már az utód is megvan, erről részletesen itt írtunk.