Saját részvényesei döfték hátba a Commerzbankot, gyakorlatilag megszerezte az irányítást az UniCredit

Karnyújtásnyira került az UniCredit a német Commerzbank többségi részesedésének megszerzésétől, miután az olasz pénzintézeti csoport szerdán bejelentette, hogy újabb vásárlásait követően immár 47,6 százalékra nőtt a részvénypakettje a teljes állományhoz mérten.

Saját részvényesei döfték hátba a Commerzbankot / Fotó: Alex Kraus

Beadják a derekukat a Commerzbank részvényesei

A közlemény szerint az UniCredit felvásárlási ajánlatára a Commerzbank-részvények 17,6 százalékát kitevő részvényeket ajánlottak fel a július 3-i elfogadási határidőig, korábban pedig már 30 százalékot gyűjtött be a milánói bank.

Ez az eredmény azt jelenti, hogy Andrea Orcel olasz bankvezér két éves harc után gyakorlatilag átvette az irányítást a Commerzbank felett, hiszen ha a frankfurti pénzintézet közgyűlési szavazásra nem jogosító saját részvényeit nem vesszük figyelembe, akkor már 49,65 százalékra nőtt az UniCredit befolyása.

A teljes felvásárlás Európa két évtizede legnagyobb bankügyletét jelentené, és az olasz csoport egy csapásra domináns bankká válna Németországban, miközben növelné jelenlétét Lengyelországban is.

A potenciális teljes integrációhoz vezető út azonban továbbra is hosszú és összetett, az UniCreditnek számos szabályozási és politikai kihívást is le kell küzdenie, az azonban kétségtelen, hogy Orcel megerősítette tárgyalási pozícióját

- kommentálta a fejleményt Nicolo Nunziata, a Banca Finint részvénypiaci stratégája.

Orcel valószínűleg új tagok kinevezésére készül a német bank felügyelőbizottságába, megnyitva az utat az igazgatóság lecserélése és a stratégiai lépések feletti uralom megszerzése felé, ami ellen viszont

a berlini kormány,

a Commerzbank vezetése Bettina Orlop vezérigazgatóval az élén

és a német szakszervezetek is körömszakadtukig fognak harcolni.

Friedrich Merz kabinetje a német államot mint a Commerzbank második legnagyobb - 12 százalékos részesedéssel rendelkező - részvényesét képviselve többször is kizárta részvénycsomagja eladását az UniCreditnek, és felszólította Orcelt, hogy hagyjon fel törekvésével, bár azt is elismerték, hogy valójában nem tudják megakadályozni az olaszok részvényvásárlásait.