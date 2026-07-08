Trump megadja a kegyelemdöfést az oroszoknak: olyanra ad engedélyt Zelenszkijnek, amitől Ukrajna hatalmas fölényhez juthat – Putyin ennek nem fog örülni
Donald Trump amerikai elnök engedélyt adna Ukrajnának arra, hogy saját maga gyártsa a Patriot légvédelmi rendszer elfogórakétáit. A bejelentés jelentős fordulatot jelenthet az ukrán légvédelem számára, mivel Kijev hónapok óta azzal küzd, hogy a nyugati készletek apadása miatt nem jut elegendő rakétához az orosz támadások kivédésére. Ha a gyártás valóban elindul, Ukrajna hosszabb távon csökkentheti függőségét a külföldi szállításoktól, ami komoly stratégiai előnyt jelenthet Oroszországgal szemben.
A NATO-csúcson Trump közösen nyilatkozott Zelenszkijjel: az Egyesült Államok gyártási licencet ad Ukrajnának, és megmutatja, hogyan kell előállítani a Patriot elfogórakétákat. Kijev régóta sürgeti ezt a lépést. A Patriot-rakétarendszer jelenleg az egyik leghatékonyabb eszköz az orosz ballisztikus rakéták és drónok elleni védekezésben, ugyanakkor az elfogórakéták gyártása eddig kizárólag az Egyesült Államokban történt. A korlátozott készletek miatt Ukrajna többször jelezte, hogy saját gyártókapacitást szeretne kiépíteni – írja a Bloomberg.
Az elmúlt időszakban az ukrán vezetés pozitív, szerintük javult Ukrajna katonai helyzete. Az elmúlt hetekben Ukrajna több sikeres rakéta- és dróntámadást hajtott végre az orosz utánpótlási útvonalak, valamint a megszállt Krím félszigeten található katonai célpontok ellen. Ukrán támadások több orosz olajfinomítót is értek, ami a beszámolók szerint üzemanyag-ellátási problémákat okozott Oroszország egyes térségeiben.
A frontvonalon ugyanakkor továbbra is heves harcok zajlanak.
Az orosz hadsereg folytatja előrenyomulását a kelet-ukrajnai Donyecki területen, miközben továbbra is rendszeresen hajt végre rakéta- és dróntámadásokat ukrán városok ellen.
Emiatt Zelenszkij ismételten további légvédelmi eszközöket és elfogórakétákat kért szövetségeseitől. A Patriot-rakéták belföldi gyártása éppen ezen változtathatna. Bár egy ilyen gyártósor felállítása várhatóan időt és jelentős technológiai átadást igényel, hosszabb távon lehetővé teheti, hogy Ukrajna gyorsabban pótolja a felhasznált készleteket, és kevésbé legyen kiszolgáltatva a nemzetközi szállításoknak.
Trump tovább azt is nyiulatkozta a NATO-csúcson, hogy nem csak a Patriot-rakéták licencét adja meg Ukrajnának, hanem egy jelentős drónügylet is szeretne kötne Zelenszkijékkel. Ezek után az amerikai elnök azt is kijelentette, hogy még a mai napon szeretne egyeztetni Putyinnal a háború jelenlegi állapotáról.
Trump megbarátkozott Zelenszkijjel?
Az elmúlt hónapokban Trump és Zelenszkij kapcsolata többször feszült volt, az amerikai elnök korábban nyilvánosan bírálta Ukrajnát, amiért szerinte nem mutatott kellő hálát az amerikai támogatásért. Azóta Trump hangvétele némileg változott, júniusban már úgy nyilatkozott, hogy Zelenszkij „egész jól teljesít” Oroszországgal szemben.
Közben európai vezetők igyekeznek rávenni Trumpot, hogy ismét nagyobb figyelmet fordítson az ukrajnai háborúra, és gyakoroljon nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre az újabb béketárgyalások érdekében.
Trump a hétvégén telefonon egyeztetett mind Zelenszkijjel, mind Putyinnal, miközben amerikai közvetítők tovább dolgoznak egy esetleges rendezés lehetőségén.
Az amerikai elnök korábban azt állította, hogy 24 órán belül véget tudna vetni a háborúnak, később azonban elismerte, hogy a konfliktus lezárása jóval összetettebb feladat. Az amerikai kormányzat jelenlegi értékelése szerint egyik fél sem tudott döntő katonai fölényt kialakítani, ezért továbbra is nyitott kérdés, hogy sikerülhet-e új lendületet adni a béketárgyalásoknak.
Ha azonban Washington valóban megadja a Patriot-rakéták gyártási licencét Ukrajnának, az nemcsak katonai, hanem ipari szempontból is új szintre emelheti az amerikai-ukrán védelmi együttműködést. Ez hosszabb távon jelentősen növelheti Ukrajna légvédelmi képességeit, ami Moszkva számára kedvezőtlen fejlemény lehet.
Magyar Péter beleegyezett a kétoldalú tárgyalásba Zelenszkijjel
Fontos kijelentés hangzott el Ankarában a NATO-csúcs előtt: Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, hogy megállapodott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egy kétoldalú találkozóról. A beszámoló szerint az is elhangzott, hogy Magyarország újra megbízható szövetséges szeretne lenni a NATO-ban. Magyar Péter emellett megerősítette, hogy Magyarország 2035-re teljesíteni kívánja a NATO által kitűzött, a GDP 5 százalékát elérő védelmi kiadási célt.
Magyar Péter továbbá kijelentette: annak ellenére, hogy a magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna egyértelműen a sértett fél az orosz-ukrán háborúban és minden joga megvan a területei védelmére, de a humanitárius támogatáson kívül Magyarország továbbra sem fog bármiféle fegyveres vagy katonai segítséget nyújtani.