Páros lábbal szállt bele a piacokba Donald Trump: vérzik a forint, zuhan az OTP – a Mol viszont köszöni, jól van
Rossz a hangulat a tőzsdéken szerda délután, a pesti börze sem talált magára, és a forint továbbra is nyomás alatt áll a közel-keleti háború újabb negatív fordulatát követően, az olaj ára pedig kéthetes csúcsra emelkedett a nap folyamán.
Páros lábbal szállt bele a piacokba Donald Trump amerikai elnök, aki szerdán újabb Irán elleni támadásokat hagyott jóvá és a tűzszünet végéről beszélt, majd a törökországi NATO-csúcson lényegében Spanyolország ellen is kereskedelmi háborút indított. A délnyugat-európai uniós ország továbbra sem hajlandó növelni védelmi kiadásait az Egyesült Államok által elvárt mértékben, amire az amerikai elnök teljes kereskedelmi stoppont hirdetett szerdán.
Ebben a hangulatban több mint egy százalékot gyengült a forint az euróval és a dollárral szemben, ahonnan a délután első részében kissé korrigálni tudott, az eladók azonban így is uralják a piacot.
Az euró jegyzése 0,6 százalékkal magasabban, 357,7 forinton járt délután három órakor, de korábban a 360-as szint közelében is volt a keresztárfolyam.
A dollárhoz képest 0,7 százalékos mínusznál jár a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam 313,7 forint.
A régiós pénzeknél is gyengébben viseli a piaci megpróbáltatást a magyar valuta: a cseh korona fél százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,4 százalékkal drágult.
Az oaj ára több mint öt százalékkal szökött fel a közel-keleti konfliktus eszkalációjáról szóló hírekre. A Brent típusú, északi-tengeri olajfajta hordónkénti ára 77,9 dollárra, az amerikai kontinensen irányadó WTI jegyzése pedig 73,9 dollárra ugrott.
Az európai tőzsdéken is nagy a pesszimizmus, a vezető indexek masszív mínuszban állnak:
- a londoni FTSE 100 egy százalékkal,
- a frankfurti DAX 1,7 százalékkal,
- a párizsi CAC 40 pedig 1,6 százalékot zuhant.
A madridi börze fő részvénykosara, az IBEX 35 ennél is nagyobb, 2,1 százalékos esést volt kénytelen elszenvedni az amerikai elnök bejelentésére.
Nem sokkal jobb a helyzet a pesti tőzsdén sem, a BUX index némileg javított ugyan, de még mindig közel egy százalékos mínusznál jár. A hazai blue chipek közül a Richter jár a legmélyebben, 2,2 százalékos eséssel, míg az OTP-t 1,3 százalékkal, a Magyar Telekomot pedig fél százalékkal ütötték lejjebb.
A Mol köszöni, jól van: az olajpiaci drágulást kihasználva 0,7 százalékkal drágult az olajtársaság részvénye.