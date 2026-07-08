Páros lábbal szállt bele a piacokba Donald Trump: vérzik a forint, zuhan az OTP – a Mol viszont köszöni, jól van

Rossz a hangulat a tőzsdéken szerda délután, a pesti börze sem talált magára, és a forint továbbra is nyomás alatt áll a közel-keleti háború újabb negatív fordulatát követően, az olaj ára pedig kéthetes csúcsra emelkedett a nap folyamán.

Lassan tér magához a rámért csapásból a forint, a piacokon pesszimista a hangulat / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Páros lábbal szállt bele a piacokba Donald Trump amerikai elnök, aki szerdán újabb Irán elleni támadásokat hagyott jóvá és a tűzszünet végéről beszélt, majd a törökországi NATO-csúcson lényegében Spanyolország ellen is kereskedelmi háborút indított. A délnyugat-európai uniós ország továbbra sem hajlandó növelni védelmi kiadásait az Egyesült Államok által elvárt mértékben, amire az amerikai elnök teljes kereskedelmi stoppont hirdetett szerdán.

Ebben a hangulatban több mint egy százalékot gyengült a forint az euróval és a dollárral szemben, ahonnan a délután első részében kissé korrigálni tudott, az eladók azonban így is uralják a piacot.

Az euró jegyzése 0,6 százalékkal magasabban, 357,7 forinton járt délután három órakor, de korábban a 360-as szint közelében is volt a keresztárfolyam.