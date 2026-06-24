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ingatlan

Meglepő fordulat: már nem a panelekre vadásznak a magyarok

A befektetők egy része eltűnt a piacról, és úgy tűnik, újra lehet alkudni a lakások árából. Erre utal az is, hogy a panelek iránti kereslet szinte megfeleződött. A Világgazdaság ingatlanpiaci podcastjében Futó Péterrel, a Zenga elemzési vezetőjével és Pélyi Andrással, az OTP Ingatlanpont ügyvezető igazgatójával beszélgettünk arról, milyen irányba fordul most a piac, és mely városok, illetve ingatlantípusok lehetnek a következő évek nyertesei.
A podcast vendége: Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője és Pélyi András , az OTP Ingatlanpont ügyvezető igazgatója
Szerkesztő: Hajdu Gréta
2026.06.24, 18:27

Az elmúlt másfél évben a magyar lakáspiacot elsősorban az árrobbanásról, a befektetői rohamról és az egyre szűkülő kínálatról szóló hírek uralták. Most azonban több olyan jel is látszik, amely arra utal, hogy a piac kezd visszatérni egy kiegyensúlyozottabb állapotba. A kereslet szerkezete átalakul, a vásárlók egy része új célpontokat keres, miközben a tavaly még rendkívül népszerű panellakások és kisebb befektetési célú ingatlanok veszítenek vonzerejükből.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján: 

A panelek helyett a családi házak kerültek előtérbe

Futó Péter elárulta, hogy a Zenga keresési adatai szerint az elmúlt egy év egyik legnagyobb változása a befektetési célú ingatlanok iránti érdeklődés visszaesése. Tavaly még a kisebb lakások, panelek és egyetemek környékén található téglalakások számítottak a legkeresettebbnek, idén azonban ezek iránt jelentősen csökkent az érdeklődés.

Különösen látványos a panellakások helyzete, amelyeknél a kereslet a szakértők szerint közel a felére esett vissza. Ezzel párhuzamosan a nagyobb alapterületű lakások és a családi házak iránt továbbra is stabil maradt az érdeklődés. A háttérben részben az állhat, hogy az Otthon Start program megjelenésével sok első lakásvásárló jelent meg a piacon, akik nem befektetési céllal, hanem saját lakhatásuk megoldására keresnek ingatlant.

A keresési trendekből egy másik érdekes jelenség is kirajzolódik: a vízpart továbbra is az egyik legerősebb hívószó az ingatlanpiacon. Nemcsak a nyári hónapokban, hanem egész évben kiemelkedően sokan keresnek vízközeli, vízparti vagy horgászati lehetőséget kínáló ingatlanokat.

Újra lehet alkudni

A tavalyi év végén sok esetben még licit alakult ki a jobb adottságú lakásokért, ma azonban egyre több helyen visszatért az alku. Pélyi András szerint a piac fokozatosan kínálati irányba mozdul el. Míg tavaly előfordult, hogy a tulajdonosok még emeltek is a kezdeti hirdetési árakon, addig ma már jellemzően 3-4 százalékos árcsökkentés jelenik meg az értékesítési folyamat során, amelyre további 4 százalék körüli alku rakódhat rá. 

Budapesten átlagosan 4 százalék körüli, vidéken pedig akár 6-8 százalékos alkura is lehetőség nyílhat. 

Különösen a családi házaknál nőtt a vevők mozgástere, mivel ezek értékesítése általában lassabb, mint a népszerűbb városi lakásoké. A piac lehűlését az is mutatja, hogy a jól árazott ingatlanok ugyan továbbra is gyorsan elkelnek, de a tavalyi 30 nap alatti értékesítési tempó már ritkább, mint korábban.

Mi hajtja a Pestieket vidékre?

A beszélgetés egyik fontos tanulsága, hogy a magas budapesti árak egyre több vásárlót terelnek az agglomeráció vagy a vidéki nagyvárosok felé. Ma már egy átlagos budapesti lakás értékesítési ára megközelíti a 66 millió forintot, miközben az új lakásokhoz kapcsolódó átlagos hitelösszeg 43 millió forint körül alakul. 

A szakértők úgy vélik, hogy bár a 10 százalékos önerő technikailag elérhető, a biztonságos szint továbbra is inkább 20-30 százalék körül van. 

Közben a vidéki nagyvárosok közül több is felzárkózott a fővároshoz. Debrecen már évek óta az egyik legdrágább vidéki piac, de Szeged is látványosan zárkózik fel az élmezőnyhöz. Ezekben a városokban a nagy ipari beruházások, az új munkahelyek és a növekvő jövedelmek hajtják az ingatlanárakat. 

Az új lakások ugyan egyre népszerűbbek, de továbbra is a használt piac dominál: a tranzakciók közel 90 százaléka használt ingatlanhoz kapcsolódik.

 Ezért a következő évek egyik legfontosabb kérdése nemcsak az lesz, hogy mennyi új lakás épül, hanem az is, hogyan sikerül megújítani a közel négymilliós hazai lakásállomány energetikailag elavult részét. A beszélgetésből az körvonalazódott, hogy az ingatlanpiac nagy átrendeződés előtt áll. 

A vevők tudatosabbak lettek, a befektetői lendület mérséklődik, a kereslet pedig egyre inkább azok felé az ingatlanok felé fordul, amelyek valóban hosszú távú lakhatási igényeket szolgálnak ki.

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