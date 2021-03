A boltzár sem tudta megállítani a vásárlók rohamát a MediaMarkt-ban

Újra az online oktatásra és az otthonlétre készültek a magyarok az ideiglenes boltzár első hetében – derül ki a MediaMarkt adataiból.

Meglepő módon ugyanakkor felfutott a videojáték iránti érdeklődés is, az otthoni tanuláshoz köthető eszközök mellett ugyanis a játékkonzolokat vitték a legjobban.

A fokozott vásárlási kedv hatására a március 8-i üzletzárást követő héten mintegy megháromszorozódott a forgalom és 70 százalékkal nőtt a látogatószám a műszaki kereskedő webáruházi felületén.

A műszaki áruházlánc a kormány döntésének megfelelve március 8-tól átmenetileg zárva tartja fizikai áruházait, és a vásárlókat a webáruházán keresztül szolgálja ki.

A bejelentés hatására jelentősen nőtt a forgalom a fizikai áruházakban a zárást megelőző hétvégén, a boltzár első hetében pedig a műszaki áruházlánc online felületének forgalma mintegy háromszorosára nőtt az előző hetekhez képest.

A bejelentés hétvégéjén az online felület látogatottsága 74 százalékkal nőtt a tavaly március azonos hétvégéjéhez képest. A tendencia a bezárás első hetében is kitartott, ekkor szintén 70 százalékkal magasabb online látogatószámot regisztrált a vállalat a tavalyi év azonos időszakához képest.

A vásárlók, úgy tűnik, az otthoni oktatásra, munkavégzésre, illetve elhúzódó bezártságra készültek. A boltzár előtti hétvégén, illetve az első héten a MediaMarkt webáruházában vásárolt top termékek listáján a notebookok és kiegészítők (fülhallgató, nyomtató, webkamera) szerepeltek, de meglepő módon a játékkonzolok, szoftverek is a legnépszerűbb cikkek között voltak.

A március 8. és 14. közötti héten ezt a listát még kiegészítették az okostévék is, de háztartási nagygépekből is nagyjából háromszoros rendelésmennyiség érkezett a korábbi hetekhez képest.

A legkeresettebb termékek alapján azt látjuk, hogy az emberek az otthoni tanulásra, munkára, valamint az otthonlétre készültek az ideiglenes boltzár első hetében. Ez magában foglalja mind a szabadidőtöltést, mind a házimunkával kapcsolatos teendőket

– összegezte a tapasztalatokat Szilágyi Gábor, az áruházlánc ügyvezető igazgatója.

A webáruház a fizikai áruházak zárva tartásának idejére is felkészült, így képes egy novemberi szezonnak megfelelő rendelésmennyiséget is zökkenőmentesen kezelni. Ezt a kiszállítási kapacitások növelése mellett az átmenetileg zárva tartó fizikai áruházakban dolgozó kollégák átcsoportosításával, és a raktárakban dolgozók létszámának növelésével segítettük

– mondta a műszaki áruházlánc vezetője.

A vásárlók március 12-től, a MediaMarkt webáruházában leadott rendeléskor már a hozzájuk közel eső fizikai áruházból is kérhetik a kiszállítást, hiszen a cég az áruházi raktárak készleteit is elérhetővé tette. A műszaki áruházlánc elmondása szerint ezekkel a lépésekkel a kiszállítási határidőket a teljesen online módra átállt működés idején is tudják tartani.