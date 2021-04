A hadseregnek kell oxigént szállítania a kórházakba

Indiában vasárnap már az egymást követő negyedik napon döntött világrekordot a koronavírus-fertőzések száma, 24 óra alatt 349 691 esetet jelentettek, Újdelhi és az ország pénzügyi központja, Mumbai karantén alatt van.

A kórházak kénytelenek elküldeni a betegeket, mert nincsenek üres ágyak és oxigén.

Most Indiában tombol legdurvábban a járvány Indiában csütörtökön ismét napi rekordot döntött a koronavírus-fertőzöttek száma. Az egészségügyi ellátórendszer az összeomlás szélére került.

A kormány katonai repülőgépekkel és vasúton szállít az ország távolabbi területeiről orvosi oxigént a főváros kórházaiba, és a hadsereg pedig Németországból importál 23 mobil oxigéntermelő üzemet, amelyek a héten meg is érkeznek. Kanada személyi védőfelszereléseket és lélegeztetőgépeket fog küldeni, és az Egyesült Államok is egyeztet Indiával a segítségnyújtásról. Bár részletek egyelőre nem ismeretesek, Washingtont komoly bírálatok érték, mert exporttilalmat vezetett be a vakcinagyártáshoz szükséges alapanyagokra. A világ legnagyobb vakcinagyártója, a Serum Institut of India (SII) már április elején sürgette Joe Biden elnököt, hogy oldja fel az embargót, mert az nehezíti az AstraZeneca oltás gyártását. Raja Krishnamoorthi, az amerikai képviselőház tagja pedig felszólította a kormányt, hogy adja át Indiának a felhasználatlan oltóanyag-készleteket.

Amikor Indiában és máshol az embereknek kétségbeesett szükségük van segítségre, akkor mi nem hagyhatjuk, hogy a vakcina raktárakban heverjen, oda kell küldeni, ahol életet ment

– hangsúlyozta.

A napi esetek száma a nyolcszorosára nőtt egy hónap alatt, és az Indian Express egy belső kormányzati előrejelzésre hivatkozva arról számolt be, hogy május közepén tetőzhet a járvány napi félmillió fertőzöttel.

A helyzet drasztikus romlása részben az új vírusvariánsokkal magyarázható, részben pedig azzal, hogy túl korán lazítottak, miután az ország viszonylag jól átvészelte az első hullámot, és emiatt sok kritika éri Narendra Modi kormányát.

Azt ugyan még nem tudni, hogy a járványhelyzet hatással lesz-e a jelenleg tartó helyhatósági választások eredményére, ám a gazdaságban már mutatkoznak a problémák. A lezárások és korlátozások miatt a városi munkanélküliség az április 18-ával végződött héten 10,72 százalékra ugrott a két héttel korábban mért 7,21 százalékról.