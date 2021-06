A bitcoin a többi kriptovalutát is magával rántja

Több tényező okozza a kriptovaluták újabb zuhanását. Egyfelől a gazdaságok újraindulásával csökkenhet a magának befektetési lehetőséget kereső pénz mennyisége, másfelől a kriptohívők a kínai kriptobányászat visszaszorítására reagálnak rövid távon eladással.

A kriptopiaci rossz hangulatot az is okozza, hogy a befektetők szerint a bányafelszámolásokról szóló hírek csupán előszelei annak, hogy a kínai kormányzat ellenőrzése alá akarja vonni a piac egészét. Jonathan Cheesman, az FTX kriptoderivatívák tőzsdén kívüli és intézményi értékesítésének vezetője a CNBC-nek azt mondta,

hosszabb távon kedvező jel ugyanakkor, hogy nem központosul Kínában az egész kriptopiac, de rövid távon az átalakulás eladásokat generál.

Hasonlóan látja a helyzetet a D-Labs alapítója is. Vidákovics Attila a Világgazdaságnak azt mondta,

a sajtóban megjelent hírek, amelyek szerint Texas lehet a kriptobányászat következő központja, mindenképpen kedvezők a kriptodevizák megítélése szempontjából hosszabb távon.

Azt azonban látni kell, hogy

a bitcoin hálózata annál biztonságosabb, minél többen bányásznak egyszerre.

A kínai korlátozások pedig azonnal csökkentik a bányászok mennyiségét is. Miután a biztonság kérdése szorosan összefügg az árfolyam alakulásával, borítékolni lehet a mínuszokat rövidebb távon.

Az elmúlt időszak adatai alapján csaknem harmadával csökkent a bitcoin hálózatán egyszerre elvégzett feladatok mennyisége, amiből pedig a bányászok számának esésére lehet következtetni. Vidákovics Attila szerint a következő nagyjából két hétben további csökkenés várható. Ugyanakkor hosszabb távon a texasi bányászat ellehetetleníti a kínai kormányzat vélt központosítási törekvéseit is, és a kriptopiac egyik fő alappillérét, a decentralizáltságot erősíti a szakértő szerint. Texas pedig szeretné, ha beköltöznének a bányák, ehhez a jogi környezet is adott az Egyesült Államok déli államában. Zöldebb, olcsóbb áramot is biztosítanának a kripotdeviza-bányászathoz, és az erőművi felesleg sem veszne kárba, nem is beszélve arról, hogy jelentős pénzeket hozna az állam konyhájára a bányászok tömeges megjelenése. Vidákovics szerint

az új környezet a bitcoin árfolyamának is lendületet adhatna. A kedvező jövőkép mellett azonban tény, hogy jelen pillanatban a globális bitcoinbányászat 65 százaléka még Kínában zajlik a University of Cambridge becslése szerint.

Az is elgondolkodtató, hogy a Titan értéke is majd nullára esett. Ez a token pedig egy elvben stabilabb, részben fedezett eszköz, ami számtalan befektető, például Mark Cuban érdeklődését is felkeltette – teszi hozzá Edward Moya, az Oanda Corp. vezető elemzője. Nem csak a bányászat kényszerű átalakítása húzza le a kriptodevizák árfolyamát. Vidákovics Attila szerint örök igazság, hogy ami erősíti a dollárt, az gyengíti a bitcoint. Ha az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed az eddigieknél határozottabban, nyíltabban beszél a kamatemelés lehetőségéről, az mindig eladásokat fog okozni a kriptopiacon.

Ugyan a globális kamatszintet – még esetleges emelések után is – nehéz egy lapon említeni a kriptoeszközök volatilitásával, de a befektetők hangulatát, irányultságát meg tudja változtatni.

Emellett a reálgazdaság felpörgése csökkentheti a szabad pénz mennyiségét, ami szintén nem a kriptodevizák drágulása irányába hat. Ugyanakkor az IMF jelentése szerint 2017–20 között mintegy 5 százalékot csökkent a dollár dominanciája, amiben további mérséklődés várható a D-Labs alapítója szerint. A kérdés – úgy véli – az, hogy ez a lecsúszás milyen ütemű lesz. Hétfőn napközben 32,258 dolláron jegyezték a bitcoint, 10 százalék körüli mínuszban. A második legnagyobb kriptoeszköz, az ethereum értéke pedig majd 15 százalékos csökkenésben volt.