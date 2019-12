A várakozások felett a kiskereskedelmi forgalom növekedése

Elemzők szerint a háztartások kihasználják a kedvező anyagi helyzetüket, ugyanakkor nem látszott tartalékolás sem a Black Friday akciók előtt.

A kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 6,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit a KSH adatai szerint.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 3,4,

a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 9,8,

az üzemanyag-kiskereskedelemben 5,4 százalékkal

emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene

Az év első tíz hónapjában a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 5,9 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál.

Az elemzők optimisták

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője szerint minden várakozást felülmúl a bővülés, így a negyedik negyedévben sem látszik lassulás a kiskereskedelemben, ami erős támasza maradhat GDP növekedés fenntartásához is.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője úgy látja, hogy a kiskereskedelem továbbra is jól teljesít. Ez javulást jelent az előző hónaphoz képest, de magasabb az idei év átlagos teljesítményénél is. A piaci várakozásokat felülmúló növekedés továbbra is egyértelműen a nem élelmiszer-kiskereskedelemhez köthető.

A közel 10 százalékos növekmény szerinte azt jelenti, hogy

a háztartások kihasználják a kedvező anyagi helyzetüket, ugyanakkor nem látszódik a tartalékolás sem a „Black Friday” akciók előtt,

amely a novemberi kiskereskedelmi forgalmat vélhetően tovább erősíti majd. Elsősorban a számítástechnikai cikkek, iparcikkek és illatszerek esetében erősödött a kereslet.

Az elemző szerint az élelmiszer kiskereskedelem valamivel az idei átlaga felett, 3,4 százalékkal bővült, vagyis jó teljesítményt láthattunk itt is. Ezzel szemben – nem meglepő módon – az üzemanyagárak emelkedésével összhangban az üzemanyag-kiskereskedelem teljesítménye az idei átlaghoz képest visszafogottabban alakult.

A mai adat az első, amely a negyedik negyedév gazdasági teljesítményéről tájékoztat, és egyértelműen erősen kezdte a magyar gazdaság ezt az időszakot. Várhatóan a jó teljesítmény az év hátralévő részében is fennmarad, így 2019 egészét tekintve valamivel 6 százalék feletti átlagos növekedéssel számolnak az ING-nél a kiskereskedelem esetében.