Autópályák mellett venne kutakat a Lukoil

A válságban is bővít a hazai Lukoil, de van olyan terve is, amelyről a vezetésének még meg kell győznie a tulajdonost – mondta a Világgazdaságnak Geszti László, a magyarországi és a szlovákiai Lukoil-hálózatot ellenőrző Norm Benzinkút Kft. ügyvezetője.

Hogyan vészeli át a Lukoil a koronavírus-járvány gazdasági következményeit?

Az idei EBITDA-nk várhatóan csak 7-8 százalékkal marad el a tervezettől, és pozitív lesz az adózott eredményünk is. Folytatjuk tehát 77 egységből álló hazai töltőállomás-hálózatunk fejlesztését, valamint elektromobilitási és más szolgáltatásaink bővítését.

Hogyan ússza meg a társaság ilyen kis visszaeséssel?

A Covid–19-járvány első hullámában az általunk eladott üzemanyag mennyisége esett, és csökkent az eredményünk is. Azóta azonban javultak a mutatóink, ami elsősorban a 34 töltőállomásunk mellett működő DESPAR üzleteink forgalmának köszönhető.

Ezeket a boltokat a lakosság szívesen keresi fel most, a járvány idején is.

A tavaly a Moltól vásárolt, az M7-es autópálya mellett lévő benzinkútpárunk árrésének a 30 százalékát például már a shop forgalma adta, és jól megy a szintén tavaly a tulajdonunkba került karcagi töltőállomáson működő DESPAR is. Ugyanakkor nálunk nagyobb a készpénzes forgalom aránya, mert bár a hálózatunk országos lefedettségű, nem tudjuk mindenhol azt a húsz kilométerenkénti tankolási lehetőséget kínálni, amelyet a flottaüzemeltetők elvárnának.

Milyen árstratégiát követ a társaság azóta, hogy szakított a diszkontárazással?

Muszáj piaci elven működnünk. Alapvetően mikropiaci árazást követünk, és emellett kínálunk kedvezményeket. Nagyon sikeres például a TopUp appunk, amellyel havonta kétszer is nyílik lehetőség olcsóbb tankolásra.

Már hat éve a Normbenzé a hazai és a szlovákiai Lukoil-hálózat. Meddig használják még az orosz társaság nevét?

Bevált az eddigi, kétévenként frissített névhasználati megállapodás, ezért meg szeretnénk hosszabbítani. A magyar piacon eladott üzemanyagunk mintegy fele a Lukoil romá­niai finomítójából, a Petroteltől származik, a többi hazai forrásból.

Mit takar a kúthálózat említett bővítése?

Szeretnénk még töltőállomást venni autópálya mellett, az ilyen egyeztetések folyamatosak, állandóan keressük a portfóliónkba illő, eladó kutakat. A korábban 19 egységből álló szlovákiai hálózatunk már csak 16 tagú, és mivel ott van több hasonló nagyságú lánc is a miénken kívül, nincs kizárva, hogy idővel konszolidálódik a kiskereskedelmi piac.

Egyelőre optimalizálunk és fejlesztünk ott is, például a kamionos ügyfelekre összpontosítva, illetve két pozsonyi töltőállomásunkon a DESPAR boltokhoz hasonló együttműködést folytatunk a helyi Delia üzlethálózattal.

Ha a diszkont nem is, de megmaradt a Lukoil másik öröksége, a bérlők és a franchise-partnerek mellőzése?

Alapvetően igen. Saját alkalmazottakkal jobban érvényesíthetők a vállalat egységes működési elvei, a hálózat technikailag is könnyebben kézben tartható, és még csak olcsóbb sem lenne, ha kiszerveznénk a kútüzemeltetést. Talán kicsit fellengzősen hangzik, de az alkalmazottaknak is fontos érezniük, hogy a társasághoz tartoznak. Kisebb is a fluktuáció nálunk, és nagyon figyelünk a tőlünk megszokott barátságos ügyfélkiszolgálásra. Annak is örülök, hogy egyre több női kutasunk van. Kiszervezést később sem tervezünk.

Hol áll a Lukoil az üzemanyagok minőségi versenyében?

A feltételezésekkel ellentétben a finomított alapáru mindenütt ugyanolyan jó. A tankolt üzemanyag minősége az adalékokon és azon múlik, hogy mennyire tiszta körülmények között szállították. A mi termékeink tisztaságát alapvetően a folyami és közúti fuvarozással foglalkozó szerződött partnereink és a szakértő kollégáink garantálják a szállítás és az átvétel során. A bioadalékolás a dunaföldvári üzemünkben történik, ahol a megszigorodott uniós előírások szerinti munkavégzést és a minőséget korszerű saját elemzőlaboratóriumunkban ellen­őrizzük.

Bevált az automata tankolás?

Érdekes, nem igazán. Magyarországon az emberek valami miatt szeretnek bemenni a boltba, és ott fizetni. Viszont egyre inkább maguk tankolnak, nem kérik a munkatársaink segítségét, így megszűnőben van a borravaló is.

Hol tart a Lukoil az áramtöltéssel?

Egyelőre négy helyszínen van elektromos töltőnk: az M3-as autó­pálya elején lévő kútjainknál, amelyeket a Marché étteremmel egyszerre adtunk át, valamint Miskolcon – ahová az M3-asról egy töltéssel el lehet jutni – és Kecskeméten. Megállapodtunk egy töltőtelepítő céggel, hogy további négy-öt benzinkutunknál biztosítjuk szá­mára a hálózati csatlakozást.

Üzlet már a töltés?

Figyelemmel kísérjük a fejlesztéseket, de látni kell, hogy a töltés a leggyorsabb berendezéssel is időigényes. Ráadásul ahhoz, hogy egy elektromos autó megállás nélkül megtehessen 1200 kilométert, akkora akkumulátor kellene, amekkorával már rosszabb hatékonyságú lenne, mint robbanómotorral. Az autógyárak ezért a városi közlekedésre összpontosítanak, mert egy napközben 200 kilométert megtett jármű éjszaka kényelmesen tölthető.

Amint valóban általánossá válik az e-autózás, valószínűleg nemcsak benzinkúton, hanem más helyeken, például parkolókban is szükség lesz töltőberendezésekre. ­Addig is hatalmas a tartalék a belső égésű motorok technológiájában: nagyon kis fogyasztással nagyon erős és hosszú életű motorok fejleszthetők még.

Bejött viszont az autómosás, gombamód szaporodnak a kézi mosók.

Igen, ezt mi is érzékeljük. Általánosságban elmondható, hogy dinamikusan nő az autómosók szolgáltatási piaca, ez igaz a gépi és a kézi mosókra is. A convenience, azaz a nem üzemanyag-szolgáltatásokon belül erre a szegmensre jelentős hangsúlyt kívánunk helyezni a jövőben, és szeretnénk meggyőzni a tulajdonost, hogy ebbe még többet fektessünk.