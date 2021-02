Az innováció növelheti az életszínvonalat

A múlt év példátlan nehézségek elé állított mindenkit, mindent másként kellett csinálnunk, mint eddig. Honlapunkon, Facebook-oldalunkon naponta frissítettük a híreket, hetente több alkalommal küldtünk hírlevelet, továbbítottuk az MKIK „túlélőcsomag­jait”. Segítettük az eligazodást az információözönben, a tagjainkon kívül a regisztrált vállalkozásoknak is, ennek a hozadéka az önkéntes tagi kör bővítése lehet. A turizmus, a vendéglátók, a szolgáltatási ágazatok egy része elé jókora kihívások kerültek. A segítőközponti intézkedések közül kiemelném a Széchenyi-kártya program válságkonstrukcióit, ezekre hihetetlen kereslet mutatkozott kamaránk ügyfélszolgálatain. Bízunk abban, hogy az oltásokkal a vírus leküzdhető, és őszintén remélem, hogy néhány hónap múlva munkánkat már a régi kerékvágásban végezhetjük.

Tavaly a foglalkoztatási mutatókat tekintve Somogy a középmezőnybe küzdötte fel magát – aztán jött a járvány második hulláma…

A megyében a vállalkozói pályázatok eredményessége mind értékben, mind műszaki tartalomban növekvő tendenciát mutat. Ezek a fejlesztések és beruházások is nagyban hozzájárulnak a foglalkoztatottság bővüléséhez. A megyei szakképző iskolák egyre több olyan szakembert bocsátanak ki, akik itt helyben találják meg a számításaikat. Megnőtt a vállalati átképzések, továbbképzések aránya. Lassan beérik a kamara sok-sok erőfeszítésének a gyümölcse, amit a pályaorientáció terén fejtett ki hosszú időn keresztül. Hozzájárul ehhez a tendenciához, hogy egyre több fiatal tér haza külföldről, és itthon kamatoztatja a megszerzett tudást, tapasztalatot. Nem utolsósorban megemlítendő, hogy a vállalkozásindítási támogatás lehetőségével is mind többen élnek.

Az átlagkereset a középmezőnyben van, de az alján, a beruházások pedig nagyot estek. Lassú lesz a kilábalás? Az ipar nem tűnik erősnek.

Szisztematikus fejlesztésekre van szükség a térségben a környezeti infrastruktúrában. Fontos előrelépés volt a 67-es gyorsforgalmi út megépítése, ezzel Somogy minden bizonnyal még vonzóbb befektetési célpont lesz. Azonban nemcsak új befektetőkre kell számítani, menedzselni kell a már itt lévő vagy „őshonos” vállalkozások fejlesztéseit is. Fontos felismerni, hogy egy vállalkozásnak önmagát is menedzselnie kell. Ennek tudatosítása érdekében kiemelt szerepet vállal a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara szemléletformáló képzéseivel, workshopjaival. Azt tapasztaljuk, hogy a generációváltó vállalkozásoknál egyfajta szemléletváltás is zajlik, ami kedvez az innovációs törekvéseknek. Nagy várakozással tekintünk a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kaposvári campusában zajló munkára. Az intézmény sokkarúságával, sokoldalúságával reményeink szerint érdemben fogja segíteni a vállalkozások fejlesztéseit, elsősorban a feldolgozóiparban. Hiszem, hogy a somogyi iparnak van jövője, ehhez hozzájárulnak a létrejövő ipari parkok, valamint a hadi­ipar bekapcsolódása. Somogy gazdasági fejlődése évszázadok óta ciklikus, mindig voltak jobb és rosszabb időszakok.

A megye kitettségét mutatja, hogy a világgazda­ságban zajló negatív tendenciák rendre beszűrődnek térségünkbe is. Alapvetően mezőgazdasági megye volt mindig, de ez a szerepkör lehet előnyös is, ha az itt megtermelt javakat helyben dolgozzuk fel, és több hozzáadott értékkel növeljük a minőséget. Kamaránk tagjai között számos olyan vállalkozás van, amely ezen a téren példát mutathat. Tagadhatatlan, mélyről jövünk, de bízom benne, hogy az erőforrásaink még hatékonyabb kihasználásával töretlenül fejlődünk tovább. A turizmus is kitörési pont lehet. Ebben szerepet játszhat a gyógy- és termálturizmus, valamint a törekvés a balatoni szezon meghosszabbítására. Ezt szolgálja a wellness-, az egészség-, a kerékpáros-, a bor- vagy éppen a gasztroturizmus feltételeinek megteremtése és népszerűsítése.