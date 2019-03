Bele kell vágni a fejlesztésekbe

Sok kihívást hordoz a smart city koncepció, felhasználói oldalról viszont jelentős pozitív változást hoznak életünkbe az okos városok. Vállalati oldalról is érdemes elindulni a felesztések irányába, mert a globális piacom már most is hatalmas az igény az okosmegoldásokra, és a jövőben tovább fog növekedni ez az igény – hangsúlyozta Sebők Katalin, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnökhelyettese a Világgazdaság konferenciáján.