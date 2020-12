Több önkormányzatnak is már nyűg lett az ebadó

Nem fizették az érintettek, ezért megszüntetik Mohácson az ebadót. A város korábbi, ellenzéki polgármestere azt mondta, annak idején azért vezették be az adót, mert állatjóléti kiadásokat kívántak fedezni belőle – írta az ATV.hu.

Így, hogy nem fizette senki, így egy nyűg lett az önkormányzatnak ennek a kezelése, behajtása, satöbbi, így egyet tudunk érteni azzal, hogy ez kivezetésre kerül. Egy olyan adó, ami az önkormányzatnak nyűg”

– magyarázta Csorbai Ferenc az ATV híradójának.

A portál beszámolója szerint 2017 után vezették be több településen is az országban az ebrendészeti díjat. Ezzel még a kutyások is egyetértettek volna, de a tulajdonsok jó része egyszerűen nem fizeti ezt az adót. Pécsváradon még hatályban van ez a díj, de már itt sem sokáig.

„Az első évben még olyan 1,1 millió összejött, most egy olyan félmillió körül vagyunk,

és meg kell húzni a mérleget, hogy érdemes-e, hogy a szükséges munka, ami van vele, adminisztráció és egyebek, banki költség, valóban megéri-e, hogy egy ilyen adót fenntartsunk” – nyilatkozta Zádori János, Pécsvárad polgármestere.