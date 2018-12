Elkészült a helyben topogás büdzséje

Elhárult az akadálya annak, hogy Petro Porosenko ukrán államfő ellása kézjegyével a jövő évi költségvetést, miután két honatya bojkottját lesöpörte az asztalról a parlament.

A 2019-es ukrán költségvetésben a kormány 3 százalékos gazdasági növekedéssel és 7,4 százalékos inflációval számol,

ezt az elemzők a helyben topogás büdzséjének nevezik. A költségvetés tervezett bevétele először haladja meg az ezermilliárd hrivnyát, a várakozások szerint 1026 milliárd hrivnya lesz (10 451 milliárd forint), a kiadásokat pedig 1112 milliárd hrivnyára (11 327 milliárd forint) becsülik.

Az államadósság a várakozások szerint a GDP 52,2 százalékára csökken a 2017-es 61,5 és az idei 60 százalék körüli szintről. Ehhez képest merésznek tűnnek a jövő évi várakozások, hiszen Ukrajnának a következő három évben minden korábbinál nagyobb, együttesen húszmilliárd dollárt is meghaladó korábbi kölcsönöket kellene törlesztenie, ám félő, ez csak újabb hitelfelvétekkel sikerülhet. Csak jövőre 14,3 milliárd dollárt fordítanak külső és belső adósságrendezésre.

Okszana Markarova pénzügyminiszter hangsúlyozta: a büdzsé összeállításakor gondosan ügyeltek arra, hogy teljesíteni tudják a Nemzetközi Valutaalap követeléseit. A büdzsé hiányának szinten tartása mellett a másik fő követelés a lakossági gáz árának újabb megemelése volt, amit már november 1-jétől meglépett a Volodimir Hrojszman vezette kabinet. A gáz az elmúlt hónaptól 23,5 százalékkal drágult Ukrajnában.

Január 1-jétől a 3723 hrivnyás minimálbért 4173 hrivnyára (42 ezer forint) emelik.

A minimálnyugdíj összege ennek kevesebb mint fele. A közalkalmazottak bérét 9 százalékkal emelik, a nyugdíjakat jövő márciusban indexálják. Harmadával nő a rendőrök és a katonák bére. Esetükben három éve volt egy nagyobb emelés, amivel akkor a kifejezetten jól keresők közé tartoztak az egyenruhások és a fegyveres alakulatok tagjai, de az elmúlt évek pénzromlása már rég elvitte a pénzük értékét, emiatt az elmúlt időszakban tömegesen hagyták ott a belügyi szerveket, és a szerződéses katonák is ezrével léptek le.

Az ukrán költségvetés prioritásai összességében változatlanok, továbbra is fő helyen állnak a védelmi kiadások, erre jövőre 209 milliárd hrivnyát tervez költeni a kormány. Tekintettel a hadiállapot bevezetésére, a végletekig kiélezett ukrán–orosz háborús retorikára, előreláthatóan tovább nő majd az összeg.

Bohdan Kusnyiruk közgazdász figyelmeztetett: idén november végéig a tervezettnél 16,2 milliárd hrivnyával, azaz 19 százalékkal kevesebb pénz folyt be az államkasszába. Ennek oka, hogy az idei büdzsében 29,2 hrivnyás dollárárfolyammal számoltak, de a váltási kurzus most is 28 hrivnya alatt van, emiatt jócskán elmaradtak a várakozásoktól az importbevételek utáni adóbefizetések. Az is egyre hatalmasabb problémát jelent Ukrajnában, hogy a papíron majd negyvenmilliós országban gyakorlatilag csak 16,5 millió adófizető van.