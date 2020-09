Idén még pörög a számítógépek és a tabletek piaca

Több mint 425 millió személyi számítógépet, táblagépet és munkaállomást szállíthatnak le idén a gyártók, a notebookok és az egyszerű tabletek lesznek a legnépszerűbbek.

Régen tapasztalt felfutást hozott a Covid–19-járvány miatti otthoni munkavégzés és a digitális oktatás a személyi számítógépek és táblagépek értékesítésében az első fél évben. Az IDC prognózisa szerint a pozitív hatás egész évben érvényesül majd.

A piackutató cég a friss előrejelzésében azzal számol, hogy a személyi számítástechnikai eszközökből (PCD – Personal Computing Device), vagyis a PC-kből, tabletekből és munkaállomásokból idén 425,7 milliót szállíthatnak le a gyártók világszerte, ami 3,3 százalékos növekedés lenne 2019-hez képest.

Ez még akkor is igen figyelemreméltó teljesítmény lenne az iparágtól, ha számításba vesszük, hogy idén mekkora hatással van erre a szektorra a koronavírus-járvány, ugyanis az elmúlt év is speciális volt ezen a területen.

A Windows 7 támogatásának megszűnése 2019-ben jelentősen megnövelte a keresletet a személyi számítógépek iránt.

„A fogyasztók az otthonaikba szorultak, nem tudnak költeni az éttermekben, mozikban, és le kell mondaniuk egyéb, hétköznapi tevékenységeikről is, amelyek miatt ki kellene mozdulniuk. Ennek pedig egyértelműen a technológiai szektor a nyertese, de még így is nagy meglepetést okozott, hogy a PCD-termékkörben olyan forgalmat tapasztaltunk a második negyedévben, ami máskor az év végére, a karácsonyi ünnepi szezonra jellemző” – számolt be a trendekről David Myhrer, az IDC Consumer Technology Strategy Service részlegének kutatási alelnöke.

Az április–júniusi időszakban tab­letekből 38,6 milliót adtak el a gyártók, ami éves összevetésben 18,6 százalékos bővülés. A személyi számítógépek esetében valamivel visszafogottabb volt a fejlődés, igaz, a korábbi évek negatív trendjéhez képest a 11,2 százalékos növekedés kimondottan jó eredménynek tűnik.

A piackutató előrejelzése szerint a személyi számítástechnikai eszközök közül a laptopok iránt lesz a legnagyobb a kereslet az idén, ezekből várhatóan közel 200 milliót adnak majd el világszerte. De jelentős lesz az érdeklődés az egyszerű táblagépek iránt is, amelyekből valószínűleg több mint 87 milliót szállítanak majd le a gyártók 2020-ban.

A járvány okozta pozitív trend azonban hosszabb távon már nem tart ki, az IDC szakértői azzal számolnak, hogy 2021 nagyon nagy visszaesést hoz a forgalomban, ennek mértéke akár 10 százalék is lehet.

Az iskolák például igyekeztek az új tanévre készülve minél több notebookot beszerezni, ez azonban azt jelenti, hogy előre elköltötték azokat a forrásokat, amelyeket a következő években eszközbeszerzésre fordíthattak volna. Éppen ezért a piackutatónál azzal számolnak, hogy az iskolai laptopbeszerzések esetében 2021-ben és 2022-ben is 10 százalék fölötti lesz a visszaesés.

A teljes piacot vizsgálva 2022 a mostani számítások szerint kisebb mértékű csökkenést hozhat, ám 2023-ban már ismét nőhet az értékesítés éves összevetésben. Az IDC prognózisa szerint 2024-ben 389,6 millió személyi számítástechnikai eszközt szállíthatnak le a gyártók világszerte.