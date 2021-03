Járványadót vezetnek be a Heathrow-n

A londoni Heathrow repülőterén gépre szállóknak

fejenként egységesen 8,90 fonttal többet kell fizetniük áprilistól az igénybe vett szolgáltatások után,

a pótdíjat egyelőre csak december végéig jogosult beszedni az üzemeltető. A repülőteret használó légitársaságokkal egyeztették lépést, amely az utazók körében nagy felháborodást váltott ki. A becsekkoláson, csomagkezelésen és a repülőtéri közszolgáltatásokon a protokoll szerint az üzemeltetőnek nem lehet haszna, de nem is veszíthet rajta, ezért a légügyi hatóság helyben is hagyta az áremelést. Ahogy azt a csomagonkénti 4,44 fontot, amit felszámíthat az üzemeltető, ez a korábban tervezett összegnél alacsonyabb, mert a légitársaságok is magukra vállaltak valamennyit a pluszköltségekből.

A Heathrow-t rendkívül érzékenyen érintette a pandémia,

főként a transzkontinentális járatainak tömeges kiesése és a krónikus kihasználatlanság, a 73 százalékkal, 22,1 millióra visszaesett utasforgalom miatt tavaly 2 milliárd fontos veszteségről jelentettek a múlt héten – írja a Bloomberg. A Heathrow a spanyol Ferrovial építőipari csoport, a Katari Befektetési Hatóság (QIA), az amerikai Alinda Capital Partners magántőke-társaság és a China Investment Corp. többségi tulajdonában van. Más repülőtér-üzemeltetők nem kérvényeztek díjemelést a légügyi hatóságnál, az őket sújtó adók csökkentését viszont egységesen követelik a londoni kormánytól. Szakszervezeti becslések szerint a járvány miatt a brit repülőtereken dolgozók közül harmincezren veszítik el a munkájukat.