Javult a hatékonyság a home office alatt

A megváltozott munkaerőpiaci trendek miatt a rugalmasság lesz az egyik kulcskérdés a következő időszakban – erről Mészáros Anita, az Intrum Justitia Zrt. HR-vezetője beszélt a Világgazdaságnak. A munkaerőpiac helyzetéről úgy vélekedett, hogy nagyon más a mostani állapot, mint a pár évvel ezelőtti volt. Bár továbbra sem tudni pontosan, hogy mennyire tartósak a trendek, de a legnagyobb változás már most észlelhető: míg egy évvel ezelőtt a HR-es fő feladata az volt, hogy nagyon kevés pályázóból próbálja meg megtalálni a legjobbakat, ezúttal sokkal több jelentkező van a meghirdetett pozíciókra.

Egyértelműen érzékeljük a Covid-járvány első hullámának a lecsengése után, hogy nagyon jó kiválasztási folyamatra van szükség, mivel minőségben és mennyiségben is nagyobb a választék.

A szakember arról is beszélt, hogy a járványhelyzet kezdetén az Intrumnak gyorsan kellett reagálnia, és egy-két hét leforgása alatt átállt az otthoni munkavégzésre.

A járvány csúcsán a 420 fős munkavállalói állományból mindössze tíz, tizenöten dolgoztak az irodaházban. A munkavállalók részéről a járványtól függetlenül is mutatkozott igény a home office-ra, ám a cég életében ilyen tömeges méretű otthoni munkavégzésre korábban nem volt példa.

Mészáros Anita kiemelte, hogy bizonyos munkakörökben előzetesen elképzelhetetlennek tartották a távmunkát, ezért számukra is meglepő volt, hogy például a call center mennyire hatékonyan teljesített otthonról. Szerinte ez idő alatt számos területen javult a hatékonyság, bizonyos dolgok pedig jobban kezdtek működni. A dolgozók körében május folyamán végzett kérdőíves felmérés is azt igazolta vissza, hogy az alkalmazottak elégedettek voltak az otthoni munkavégzés körülményeivel. A kapcsolattartás a vezetők és a kollégák között gördülékenyen működött, ahogy a csapatokon belüli információáramlás is akadálytalan volt. A vezetők tapasztalata az volt, hogy a munkavállalók sokkal önállóbbakká váltak, mivel több mindent kellett egyedül megoldaniuk. Ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy távolról irányítani egy csapatot más képességeket igényel, amire a vezetőknek is fel kell készülniük. A kihívások közé sorolta a személyes kapcsolódás hiányát. Szintén probléma, hogy a munkavállalók gyakran munkaidőn túl is dolgoztak. Bár július elsejétől már visszatértek a munkavállalók, jelenleg egy hibrid megoldásban működik a cég: a munkaidejük nagyjából felében az alkalmazottak továbbra is otthonról dolgoznak. Mészáros Anita jelezte, hogy a rugalmasságot a jövőben is szeretnék fenntartani. Jelenleg nem látják tisztán, hogy a járvány lecsengése után az irodai élet hogyan fog változni. A szakember véleménye szerint valószínűleg azok az irodák lesznek versenyképesek a jövőben, amelyek képesek alkalmazkodni a körülményekhez és a megváltozott igényekhez. „Ez hosszabb folyamat lesz, attitűdváltást is igényel majd.”