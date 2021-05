Jegybanki héják köröznek Közép-Európa felett

Hetek alatt nagyot fordult a világ a közép-európai pénzügyi piacokkal: a devizák erősödtek, de az emelkedő infláció riadócsengőket szólaltatott meg a jegybankok irodáiban. Sok év laza monetáris politikája után hamarosan bekövetkezhet a régió első kamatemelése – hiába habozik a világ legbefolyásosabb központi bankja, a Federal Reserve megadni a jelet a szigorítás megkezdésére.

Az évek óta tetszhalott infláció újraéledése, a refláció a koronavírus ellen gyorsan vakcinázó Egyesült Államokban vált először forró témává, 2021 első hónapjaiban meglepetésszerű lökést adva a dollárnak, és a hosszú lejáratú államkötvények hozamainak a világban.

A tavasz végére azonban újabb váratlan fordulatot vett a történet, és már egyértelműen látszik: az amerikai Federal Reserve nem lesz az első jegybankok közt, amelyek elkezdik visszafordítani az utóbbi évek és a válságidőszak rekord monetáris szigorítását.

Közép-Európában ebben a tekintetben egy váratlan jelölt ugrott az első helyre: a magyar központi bank.

A dollár visszavonult az elmúlt hetekben, az euró és a közép-európai devizák erősödtek, miközben Európa-szerte – különösen Németországban és Közép-Európában – az amerikaihoz hasonlóan felszöktek az inflációs ráták.

Az Európai Központi Bank „átnéz” az ideiglenesnek gondolt emelkedésen – a hetekben több döntéshozója is jelezte, hogy egyelőre szó se lehet a bank pénzteremtő eszközvásárlásainak visszafogásáról -, de az eleve gyorsabban növekvő és magasabb inflációjú közép-európai gazdaságokban májusban jelentősen megváltozott a jegybankok hozzáállása.

Varsóban két döntéshozó is jelezte, hogy monetáris szigorításra lehet szüksége, a bukaresti jegybank hasonló szignált adott, a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi kommentárjai pedig azt jelezték, hogy akár már júniusi ülésén, amelyen a negyedéves inflációs jelentést is megtárgyalják, kamatszigorításra lehet szükség. Prágában már korábban is szigorítást vártak a piacok 2021-re, és Vojtech Benda, a kamatdöntő testület tagja rá is erősítette erreegy csütörtökön z Ekonom hetilapban megjelent interjúban.

Már múlt év óta jelezzük, hogy a kamatok emelkedni fognak, és világos, hogy ennek az idejéhez jelentősen közelebb kerültünk

– mondta. Az egyetlen kérdés már csak az, hogy a június végi ülésen emelnek, vagy augusztus elején – írta jegyzetében Melanie Fischinger, a Commerzbank feltörekvő piaci elemzője.

A jegybanki héják felröppenését nem csak az indokolta, hogy az elmúlt hetekben közzétett adatok szerint áprilisban tovább emelkedett az infláció – a cseheknél, a lengyeleknél és nálunk a jegybanki célsávok fölé, a románoknál pedig a friss jegybanki előrejelzés jósolja az év végére ugyanezt. Az amerikai infláció is jóval meghaladja már a célt, a Fed mégse reagál, mert a javulás jelei az amerikai munkaerőpiacon ellentmondásosak.

Bár az infláció meglódulását jelentős részben az energiaárak emelkedése okozta, amit a jegybankok ritkán vesznek figyelembe, a döntéshozók – a régiónkban is – az elmúlt hetek fejleményei alapján kénytelenek voltak elgondolkodni rajta, hogy az árfelhajtó tényezők egyik-másika nem tartósabb hatású-e a vártnál

– mondta lapunknak Virovácz Péter, a magyarországi ING Bank vezető elemzője.

Sokan például korábban azt gondolták, hogy a nemzetközi szállítások megdrágulása a járvány hatásai miatt átmeneti lesz, de a konténerbérlés költsége az elmúlt hetekben is tovább emelkedett. Hasonló a helyzet a félvezetőhiánnyal is, ami egyes előrejelzések szerint akár 2022-2023-ig is eltarthat, és az árakat szintén felpörgeti a nyersanyagok drágulása. Bár a maginfláció a régióban a fogyasztói árindexek alatt marad, és a régiós devizák májusi erősödése legalább ideiglenesen mérsékli az inflációs nyomást,

az áremelkedésekkel szembesülő jegybankok egyre kevésbé támaszkodnak a Fed, vagy az EKB jelzéseire.

Az ING előrejelzése szerint először az MNB emel kamatot júniusban, aztán a negyedik negyedévben a csehek, az év vége körül a szerbek, majd a románok és a lengyelek következnek. Az elmúlt hetekben sok más ház elemzői is emelték GDP és inflációs előrejelzéseiket a régió országaira, és előrehozták az eszközvásárlások visszafogása és a kamatszigorítások várt időpontjait.

A szigorítás sebessége és mélysége továbbra is a sokat vitatott kérdések közé fog tartozni, hiszen az elemzők többnyire valamelyest csökkenni várják az inflációs nyomást jövőre, az árfolyamatok előrejelzése azonban még rövid távra is bizonytalan marad. Ami már tény: a refláció.