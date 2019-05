Májusban még nem szigorít a jegybank

Júniusban a devizakamatcsere-ügyletek állományának csökkentésével mérsékelheti a piaci likviditást és az egynapos betéti kamaton is emelhet a Magyar Nemzeti Bank.

A május végi kamatdöntő ülésen nem lesz lépéskényszerben a Magyar Nemzeti Bank (MNB), júniusban viszont tovább szigoríthat a monetáris feltételeken – mondta a Világgazdaság kérdésére Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági csoportjának vezetője. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tegnap közzétett inflációs jelentése szerint a fogyasztói árindex 3,9 százalék volt áprilisban, ami megegyezik lapunk előzetes elemzői konszenzusával.

Az elmúlt egy évben a szeszes italok, a dohányáruk és az élelmiszerek ára emelkedett jelentős, mintegy 8,5 százalékos mértékben. A szintén az előrejelzésünk szerint alakuló maginfláció 3,8 százalékon maradt, ami nem jelez fokozódó árnyomást. Az MNB által publikált adószűrt maginfláció 3,5-ről 3,4 százalékra mérséklődött.

A belső és a külső infláció is magasabb, mint az év eleji várakozásokban, ezért júniusban a jegybank tovább csökkentheti a devizakamatcsere-ügyletek (FX-swap) állományát, és az egynapos betéti kamat mínusz 0,05 százalékos szintjén is emelhet – fejtette ki Regős Gábor. Jobbágy Sándor, a CIB Bank elemzője kommentárjában hangsúlyozta: ha a maginflációs mutatók tovább emelkednek, akkor a következő Inflációs jelentéssel likviditásszűkítést és az egynapos betétek kamatának emelését jelentheti be a jegybank, ám csak a minimálisan szükséges lépést teheti meg.

