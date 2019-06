Munkaerő A versenyképes bér, az empatikus vezetés, a rugalmas munkaidő a leggyakoribb hívószó a hirdetésekben

Már az elvárásnak nem száz százalékban megfelelők is kaphatnak állást

Akár diploma nélkül is taníthatnak a jövőben a pályakezdő pedagógusok, ezzel kívánják enyhíteni a munkaerőhiányt az oktatásban. A Világgazdaság által megkérdezett szakértők szerint a vállalatok is hasonló problémával küzdenek. Gyakran pedig a nem teljesen megfelelő jelentkezőket is felveszik, csak hogy legyen elegendő emberük.