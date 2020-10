Nagyot zuhantak a világpiaci olajárak

Jelentősen, 5 százalék körüli mértékben csökkentek a világpiaci olajárak pénteken, miután kiderült, hogy az amerikai elnököt és feleségét is megfertőzte a világjárványt okozó SARS-CoV-2 koronavírus.

Pozitív lett Trump és felesége tesztje

Donald Trump jelentette be a hírt pénteken Washingtonban azt követően, hogy az egyik közeli tanácsadójának is pozitív lett a vírusvizsgálati eredménye. Trump elnököt és a fehér házi személyzet idősebb tagjait is rendszeresen tesztelték a koronavírusra már május óta, amikor a személyzet két tagja vírusos lett.