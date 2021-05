Nőtt a gazdaság iránti bizalom

Növekszik a világgazdaság erősödésébe vetett bizalom – mutatta ki az ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) globális szervezet legújabb gazdasági felmérése, amely magyar szakemberek bevonásával készült. A bizalom most erősödött a legnagyobb mértékben az érintett a kutatások tizenkét éves történetében. A felmérés szerint a világgazdaság az év végére a visszatérhet a Covid-járvány előtti szintre, igaz, egyben nőnek az inflációval kapcsolatos aggodalmak és a gazdasági környezet továbbra is bizonytalan. A világszerte több ezer számviteli szakember bevonásával készített tanulmány az erről kiadott közlemény szerint a legnagyobb volumenű a rendszeres globális gazdasági felmérések körében a válaszadók száma és a figyelt gazdasági változók köre alapján is.

A felmérés alapján az erős várakozásokat segítette az egyesült államokbeli rendkívül erős fiskális ösztönzés, és nőtt a globális rendelésállomány indexe is. Nem véletlen, hogy a gazdaság iránti bizalom is az USA-ban ugrott meg a leginkább, ezt követi Dél-Ázsia és az ázsiai-csendes-óceáni térség, míg a bizalom Nyugat-Európában, Afrikában és a Közel-Keleten enyhébben javult. A szakemberek már sokkal kevésbé tartanak ügyfeleik vállalkozásainak bezárásától, de a beszállítók csődjétől még flnek. Továbbra is viszonylag magas mindkét „félelem-index” értéke, jelezve, még még nagyfokú a globális gazdaságban bizonytalanság.

Az ACCA meglehetősen optimistán látja világgazdaság alakulását 2021 hátralévő részében. Úgy számol, hogy a következő hónapok gazdaságának fejlődését három tényező befolyásolja jelentősen: az oltási arány, a politika – különösen az amerikai fiskális ösztönzésnek lesznek számottevő, kedvező hatásai –, és a felhalmazott megtakarítások felhasználása. E kritériumok szerint az USA és az Egyesült Királyság növekedési kilátásai jobbak, mint az euróövezeté, míg Kínában valószínűleg továbbra is erőteljes növekedés lesz. Számos feltörekvő piac részesül majd a megnövekedett globális keresletből, de a lakosság átoltottsága e térségekben az év további észében valószínűleg alacsony marad.

„A vírusmutációkkal, az oltási arányokkal és a hatékonysággal kapcsolatos kockázatok továbbra is magasak. Az ACCA-nak három forgatókönyve van a globális gazdaság alakulására. Mindhárom sokkal jobb kilátást nyújt a világgazdaság kondíciójára, és mindegyik nagyobb növekedést mutat a globális gazdasági aktivitások terén, mint 2020 negyedik negyedévében. Az ACCA előrejelzés modellje szerint a gazdaság 2022 elejére térhet vissza a járvány előtti szintre, de ez akár már az idei második félévben is megtörténhet” – idézi a közlemény Viera Kučerovát, az ACCA Magyarország, Csehország és Szlovákia régiójának igazgatóját.

„Az ACCA által mért globális gazdasági barométer sokkal optimistább képet ad az idei első negyedévről, mint korábban. Legjobban a pénzügyi szakemberek bizalma nőtt. A többféle, hatásos oltóanyag használata jelentősen javította a Covid-járvány okozta gazdasági válság megszűnésének kilátásait” – mondja az igazgató. Ismertette, hogy a magyar pénzügyi szakemberek is bíznak a gazdasági fellendülésben, de a fellendülés valószínűleg nem lesz nagyon gyors, és függ majd a német gazdaság fejlődésétől valamint az autóipar növekedésétől is. Ugyanakkor egyes ágazatoknak bizonyos lendületet adott a pandémia okozta válság, például az informatikának és a nanoszálakat használó innovatív technológiáknak. A magyar gazdaságot a lakosság elhalasztott kereslete is segítheti, ezen elhalasztás a megtakarítások nagyobb volumenében mutatkozik meg.

Az ACCA 188 ezer főt meghaladó tagsággal és 480 ezer diákkal rendelkezik világszerte, akiket 180 irodából és a központból álló hálózattal támogat. A szervezet képesítését megszerzők a pénzügyi ellenőrzés, a tanácsadás, a pénzgazdálkodás és a kontrolling területen helyezkednek el nemzetközi vállalatoknál. Az ACCA 2019-ben írt alá együttműködési megállapodást a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával, ennek alapján elismerik egymás vizsgáit. Ki kívánják terjeszteni a vizsgáik kölcsönös elismerését is. Az ACCA együttműködik a főbb budapesti egyetemekkel is: az ELTE-n megtörtént a hivatalos akkreditáció, és elindult az ACCA Accelerate program a pénzügyi és a számviteli területen kiemelkedő tehetségek számára.