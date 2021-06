Ömlik a pénz az ingatlanfejlesztők papírjaiba

A befektetők fókuszába kerültek az ingatlanfejlesztő cégek, az ágazat tőzsdei szereplőinek árfolyama az elmúlt három hónapban átlagosan 14 százalékkal gyarapodott, ez több mint kétszerese az S&P 500 index hasonló mutatójának.

Még az általános felfutáson belül is vannak nagy győztesek: a bevásárlóközpont-tulajdonos Simon Property Group részvényei 53 százalékkal drágultak, igaz, korábban, a járvány alatt 43 százalékot zuhantak. A befektetők attól tartanak, hogy a meglódult infláció erodálja egyes cégek eredményeit, a jegybankok is szigorítanak, s a vártnál hamarabb kezdenek kamatemelésbe – írja a The Wall Street Journal.

A lap felidézi, hogy a legtöbb esetben az inflációhoz kötik a bérleti díjakat, ezért most sok tulajdonos felsrófolja a tarifáit, tehát az ingatlanosok bevételeit a gyorsuló árindex nem erodálja. Más iparágakban azonban – például a vendéglátásban és a kiskereskedelemben – nagyobb a verseny, és a fogyasztók is árérzékenyebbek.

A fogyasztói árak májusban az egy évvel korábbihoz képest 5 százalékkal emelkedtek, ami az utóbbi 13 évben mért legnagyobb ütem.

Immár az a kérdés, hogy az infláció felfutása mekkora lesz – mondta Jonathan Woloshin, a UBS Global Wealth Management amerikai ingatlanügyi vezetője. Úgy véli, az ingatlanbefektetéseket menekülőeszköznek tartják a befektetők. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a koronavírus alatti kötelező boltzár és az otthoni munkavégzés rontott az ingatlanfejlesztők kilátásain. A kötvényhozamok korrekciója viszont javítja az ingatlanfejlesztők potenciális helyzetét, ugyanis amíg a tízéves amerikai államkötvény hozama 1,6 százalék alá csökkent, az S&P 500 index ingatlanos cégeinek átlagos osztalékhozama 2,6 százalékra nőtt.

Árnyaltabb a kép a Budapesti Értéktőzsdén szereplő Duna House esetében.

A hazai ingatlanközvetítő cég az április eleji 436 forintos árfolyam elérése után lejtmenetbe kapcsolt, és tegnap 414 forint körül jegyezték.

Schilling Dániel, a csoport pénzügyi igazgatója lapunknak azt mondta, mind a magas tranzakciószám, mind pedig a rekordközeli jutalékbevételek, illetve a kormány családtámogatási lépései is a Duna House-papírok vásárlására ösztönözhetik a kisbefektetőket. Arról nem is beszélve, hogy a cég busás osztalékot fizet a részvényeseinek. Egy fontos különbséget azonban látni kell: globálisan elsősorban az ingatlanfejlesztő és -üzemeltető cégek raliznak a börzén, a Duna House pedig alaptevékenységét tekintve ingatlan- és hitelközvetítő társaság, nem pedig beruházó vállalat.

Mindenesetre a DH marketing- és PR-vezetője, Benedikt Károly szerint a felfokozott érdeklődés egyértelműen látszik a cég eredményein, és idővel a részvények árazásába is beépül. Mint a Világgazdaságnak elmondta, az alaptevékenységeik organikus növekedésében hisznek, folyamatosan bővül a részvényeik vásárlói köre, és jelentős felértékelődést várnak a papírokban.