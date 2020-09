Reális a kormány friss GDP-előrejelzése

A Pénzügyminisztérium (PM) új, a bruttó hazai termék (GDP) 5,1 százalékos csökkenését prognosztizáló előrejelzése reális, közelebb állhat a végső számhoz, mint a korábbi, 3 százalékos visszaeséssel számoló várakozás – mondta a Világgazdaság kérdésére Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője.

A második negyedéves mélypont után elindult a kilábalás, amiben az iparnak és a kiskereskedelemnek nagy szerepe van, ugyanakkor a szolgáltatások lassabban érhetik el a válság előtti szintet.

A szakértő hozzátette:

várakozásuk szerint idén 5,8 százalékkal mérséklődik a GDP. Rákossy Balázs, a PM államtitkára csütörtökön lapunk konferenciáján jelentette be, hogy a 2020-as GDP-prognózist mínusz 3 százalékról mínusz 5,1 százalékra rontotta a kormány.

Az Európai Bizottság nyár eleji, 7 százalékos visszaeséssel kalkuláló előrejelzése így már közelebb áll a kormány frissített számához.

Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója a bruttó hazai termék 5,8 százalékos csökkenésére számít. Tavasszal még mínusz 5,5 százalékkal számolt az elemzőintézet, amit nyárra mínusz 5 százalékra javított, ám a második negyedéves 13,6 százalékos visszaesés, valamint a szolgáltatások és a turizmus alakulását látva rontottak az előrejelzésükön. Palócz Éva szerint a kormány által jelzett 5,1 százalékos GDP-csökkenés nem kizárt, de optimista forgatókönyv.

Ha már tavasszal is nagyobb visszaeséssel számolt volna a PM, akkor a fiskális stimulus is nagyobb léptékű lehetett volna, ami a GDP alakulása szempontjából is kedvezőbb lenne.