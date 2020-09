Sertéspestis Németországban

Julia Klöckner német agrárminiszter 2020. szeptember 10-én megerősítette az afrikai sertéspestis (ASP) németországi megjelenését a vaddisznó állományban – közölte az Agrárminisztérium.

A bejelentés következtében a korábbi tapasztalatok alapján elképzelhető, hogy egyes Európai Unión kívüli országok importkorlátozó intézkedéseket vezetnek be, amelynek érdemi hatása lesz az európai húspiacra.

Nagy István agrárminiszter szerint ebben a helyzetben a következő hetekben, hónapokban a kereskedelmi szektor szereplőinek partnerséget kell vállalniuk a magyar sertéságazattal és húsiparral.

A koronavírus-járvány tavaszi első hulláma idején az európai szállítási nehézségek közepette a magyar élelmiszeripar és a gazdák, köztük a sertéságazat is erőn felül teljesített, biztosítva a hazai fogyasztók zavartalan élelmiszerellátását.

A kereskedelmi láncokat az agrárminiszter határozottan arra kéri, hogy emlékezve a tavaszi időszak megpróbáltatásaira, őrizzék meg magyar beszállítói kapcsolataikat, amelyeket jogosan és büszkén hirdettek az elmúlt időszakban, és részesítsék előnyben a kiváló minőségű magyar sertéshúst beszerzéseik során.

A vírus megjelenése az Európai Unió legnagyobb sertéshús-előállító országában várhatóan jelentős piaci zavarokat okoz rövid időn belül az Unió sertéshús piacán – hívta fel figyelmet közleményében a Hússzövetség. A korábbi gyakorlat alkalmazását feltételezve várható, hogy a legtöbb EU-n kívüli ország megtiltja a német sertéshús importját, melynek eredményeként Németországban ideiglenes túlkínálat alakulhat ki. Valószínűsíthető, hogy a német vágóhidak a beragadó húskészleteik minél nagyobb részét a saját piacaikon kívül próbálják majd elhelyezni és ennek keretei között szinte „bármilyen áron” a magyar kiskereskedelmi láncok felé is értékesítési ajánlatokat fognak tenni.

A sertéságazat szereplői és azon belül a Magyar Húsiparosok Szövetsége nevében arra kérik a Magyarországon működő kiskereskedelmi láncok képviselőit, hogy a várhatóan kialakuló rendkívüli piaci helyzettel ne éljenek vissza. Kérték, hogy a rövidtávú profitmaximálás helyett a hosszú távú, biztonságos hazai ellátás érdekét helyezzék előtérbe és ne vásároljanak és értékesítsenek irreálisan alacsony, a termelési költségeket nem fedező árral rendelkező külföldi sertéshúst.

(Vagyis az előreláthatóan bezuhanó német árak miatt ne kezdjék el nyakló nélkül importálni az ottani sertést. – a szerk.)

Az elmúlt években a magyar sertéságazat a tenyésztés és a feldolgozás területén is jelentős fejlesztési beruházásokat hajtott végre. Mindezek eredményeként a megmaradt hazai piaci szereplők nagy része már nemzetközi szinten is versenyképesen gazdálkodik és az ő létüket veszélyeztetné az, ha a kényszerértékesített német hús miatt irreálisan alacsony árak alakulnának ki a hazai piacon. A hús áresése magával hozná az élősertés árának csökkenését is, aminek következményeként pedig a hazai sertéstenyésztők jelentős része kerülne kilátástalan helyzetbe.

A magyar sertéshúságazat és azon belül a Magyar Húsiparosok Szövetsége mindig a hazai kiskereskedelem kiszámítható partnere volt és a jövőben is az kíván lenni – szögezték le. A hazai kiskereskedelmi láncokat ezért arra kérték, hogy a várhatóan kialakuló rendkívüli piaci helyzetben is a korrekt partnerség mentén alakítsák beszerzési sertéshús áraikat és segítsék a magyar sertéságazatot abban, hogy az előttünk álló nehéz időszakot túlélhesse.