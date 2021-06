Sorra hagyják el a Dunaferrt a munkavállalók

A Dunaferr története során a legalacsonyabb gyártási szinten működik. A munkavállalók a bizonytalan jövő, a kollektív szerződés megszüntetése, a bérek kilenc hónapja tartó két részletben történő fizetése, a vállalat törvénytelen működése miatt sorra hagyják el a gyárat. Erről tájékoztatta a DUOL.hu-t egy, a neve elhallgatását kérő forrás.

Az acélpiacon már a szeptemberi megrendelésekre is 1500-1600 euró/tonna a hidegen hengerelt táblalemez ára. Az elmúlt egy évben majdhogynem két és fél, háromszorosára nőttek az acéltermék-árak. „Ezzel a lehetőséggel a jelenlegi menedzsment nem tud – vagy nem is merjük feltételezni azt, hogy nem akar – élni” – írja a portál.

A Dunaferr működését jelenleg a vállalat eszközeivel, bérmunkáztatás keretében biztosítja egy tisztázatlan körülmények között felbukkanó vállalkozás, amellyel nem tudni, ki kötött megállapodást, ugyanis a Dunaferrnek közel egy éve nincs törvényes képviselője. Ez a sokszor „megmentőként” említett vállalkozás így semmiféle kockázatot nem vállal. Az acélpiaci árak kedvező szintje még ilyen alacsony termelési kibocsátás mellett is biztosítja neki a minimális profitot.

A DUOL.hu szerint így a cég kevesebb adót is fizet, legyen az akár társasági, vagy például iparűzési adó. A megszűnt mandátumú cégvezető, Evgeny Tankhilevich többször tájékoztatta a munkavállalókat és sajtón keresztül a közvéleményt is arról, hogy „Társaságunk legfőbb közvetett tulajdonosa az oroszországi Vnyesekonombank a Dunaferr menedzsmentje mögött áll és segít.”,

Nincs ok bizonytalanságra hiszen folyamatban van Leonid Frumkin, Alexander Zavyalov, továbbá Juliia Kasperskaia-Birman igazgatósági tagok visszajegyzése a cégjegyzékbe, amely ügyet a fő tulajdonos Vnyesekonom Bank is támogatja.

Ugyanezen a napon a jobbikos önkormányzat által fenntartott dunaujvaros.com-nak nyilatkozva Evgeny Tankhilevich elmondta, hogy „a Vnyesekonom Bank támogatását élvező szakmai befektető már konkrét intézkedéseket készített elő a Dunaferr megsegítésére. A menedzsment mindent megtesz azért, hogy ez mielőbb meg is érkezzen hozzánk.”

A Dunaferr Alapszabálya szerint az ötfős igazgatóság, akik közül hárman még 2020-ban lemondtak, a maradék kettőnek a mandátuma pedig 2021. május 31-én járt le. A törvényes működés helyreállítása érdekében több alkalommal is összehívták a Dunaferr közgyűlését a részvénytulajdonosok kezdeményezésére, de a jelenlegi vezetőség (az RMS és HR igazgatónő, a legfőbb általános vezérigazgató-helyettes, és a vállalat jogi képviselője) ezt rendre megakadályozta.

„Hogyan is működik ma a vállalat, hiszen nincs cégvezetője, igazgatósága, felügyelőbizottsága, könyvvizsgálója és nincs a magyar törvények által előírt éves pénzügyi beszámolója, sem a 2019-es, sem pedig a 2020-as üzleti évekről” – írja a portál.

A bizonytalan működés, a Dunaferr pénzügyi nem teljesítése miatt sorra adják be a beszállítók a fizetési felszólításokat és indítanak felszámolási eljárásokat.

„A kérdés az, miért nem futtatja fel a termelést a Dunaferr, hiszen a fentebb említettek alapján nem kellene ezektől az eljárásoktól tartania. Ez most még nyitott kérdés, de nem biztos, hogy sokáig. Sajnos az éves beszámolók elmaradása miatt az adóhatóság már a cég adószámának megvonásával és a cég cégjegyzékből történő törléséről is hozott határozatot harmincnapos határidővel. Igaz erre pár hónappal ezelőtt is volt már példa” – olvasható a portál cikkében.