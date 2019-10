Szijjártó: a magyarok jogai nem sérülhetnek a Brexit után sem

Az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárok jogai a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után sem sérülhetnek – mondta csütörtökön Londonban Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter, aki a brit kabinet több magas rangú tagjával tárgyal, köztük Dominic Raab külügyminiszterrel és Steve Barclay Brexit-ügyi miniszterrel, a magyar közmédiának nyilatkozva kijelentette: Magyarország célja annak a korábbi megállapodásnak az érvényben tartása, amely azt mondja ki, hogy a Brexit formájától függetlenül kölcsönösen garantálni kell az állampolgárok jogosultságait, függetlenül attól, hogy az Európai Unióban vagy az Egyesült Királyságban élnek.

Mi a házi feladatunkat elvégeztük, hiszen az idén elfogadtuk azt a jogszabálycsomagot, amely garantálja a Magyarországon élő britek jogait (a Brexit-folyamat) bármilyen kimenetele esetén

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A brit kormány döntése alapján azok a külföldi EU-polgárok, akik törvényesen és életvitelszerűen az Egyesült Királyságban laknak, a brit EU-tagság megszűnése után is maradhatnak az országban, és érvényben maradnak jelenlegi jogosultságaik is, de letelepedett jogi státusért – vagyis meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért – kell folyamodniuk a brit belügyminisztériumhoz.

A tárca legutóbbi tájékoztatása szerint a letelepedett státusért folyamodók száma átlépte a 1,5 milliót;

a magyarok közül csaknem 40 ezren kértek tartós letelepedési engedélyt.

Londonban működő diplomáciai képviseletek az utóbbi időszakban azonban problémákat jeleztek. Arkady Rzegocki londoni lengyel nagykövet a BBC rádiónak a minap elmondta, hogy a nagykövetség problémákról kap bejelentéseket olyan lengyel állampolgároktól is, akik már tíz éve vagy még régebben élnek az Egyesült Királyságban; sokan közülük például csak előzetes letelepedett státust kaptak.

Az MTI kérdésére, hogy a magyar kormány is kapott-e jelzéseket hasonló gondokról, Szijjártó Péter elmondta: hozzá ilyen felvetések még nem jutottak el, de ha kap ilyen jelzést, akkor a Brexit következményeinek kezelésével megbízott miniszteri biztos azonnal felveszi a kapcsolatot a brit hatóságokkal. „Ilyen esetben haladéktalanul közbelépünk, számunkra az egyik legfontosabb az, hogy az itt élő és tanuló magyarok megszerzett jogait tartsák tiszteletben” – mondta Szijjártó Péter.

Hozzátette: erre a korábbi politikai megállapodások jó esélyt kínálnak, hiszen a Brexit-népszavazás óta nem volt olyan brit kormányfő, aki ezt a kötelezettségvállalást kétségbe vonta.

A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette: Boris Johnson brit miniszterelnök a Brexitről döntő népszavazáson kifejezett népakaratot igyekszik teljesíteni, és ezért őt nem támadni kellene, hanem inkább tiszteletet érdemel. Szijjártó Péter szerint

Magyarország igazságtalannak tartja azokat a támadásokat, amelyek a nemzetközi sajtó részéről érik a brit kormányfőt. Magyarország érdeke az, hogy minden olyan körülményt kiszűrjön, amely a későbbi együttműködést nehezítené

– tette hozzá.

„Láttuk korábban, hogy például az amerikai elnökre kifejtett európai médianyomás milyen kihívásokat teremtett az európai-amerikai kapcsolatokban, és ezt most jó lenne elkerülni” – mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette: ebben egyetértés született valamennyi brit tárgyalópartnerével.

Azokra a brit sajtótalálgatásokra reagálva, amelyek szerint Boris Johnson más EU-országoktól, köztük Magyarországtól kérné a Brexit esetleges halasztásának megvétózását, Szijjártó Péter kijelentette, hogy „olvastuk az erről szóló pletykákat, de (a magyar kormányhoz) nem érkezett ilyen megkeresés”.

Az MTI kérdésére, hogy milyen a fogadtatása az EU-tagállamok részéről a brit kormányfő által e héten előterjesztett új Brexit-megállapodási javaslatnak, Szijjártó Péter azt mondta: azt nem tudja, hogy egy új megállapodást néhány nap vagy hét alatt tető alá lehet-e hozni mind a 27 EU-tagállam egyetértésével, de

ez a válasz sem igent, sem nemet nem jelent, és semmiképpen nem jelenti annak kizárását, hogy ez mégiscsak lehetséges.

Hozzátette: meggyőződése szerint erre a kérdésre jelenleg senki nem tudja a választ, ezért rendkívül fontos a két hét múlva esedékes EU-csúcs, amely lehetőséget teremt a konzultációra és a döntésre. A kapcsolatok további zavartalanságának fontosságát pedig az is illusztrálja, hogy Magyarországon 750 brit vállalat 60 ezer embernek ad munkát – mondta Szijjártó Péter. Hangsúlyozta: londoni látogatásán harmincnál több vállalatvezetővel is találkozott, és a velük folytatott tárgyalás alapján megállapítható, hogy a brit befektetők nagyon elégedettek a magyarországi beruházási környezettel, értékelik, hogy Magyarországon Európa legalacsonyabb adóit kell fizetni, és azt a gazdaságpolitikai fókuszváltást is, amelyet Magyarország a beruházás-ösztönzés, a bürokrácia visszaszorítása terén, további adócsökkentések formájában végrehajtott.